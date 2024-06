L’Empoli starebbe considerando seriamente l’opportunità di riportare in azzurro Mattia Viti, il giovane centrale difensivo cresciuto nel vivaio azzurro. Viti, attualmente di proprietà del Nizza, sta per rientrare al club francese dopo un anno in prestito al Sassuolo. Tuttavia, la sua permanenza in Francia sembra alquanto improbabile, spingendo il suo entourage a cercare nuove opportunità in Italia. Mattia Viti è un prodotto del vivaio empolese, dove ha dimostrato le sue qualità difensive fin da giovanissimo. La sua abilità di lettura del gioco, unita ad una buona fisicità e ad una buona capacità di impostazione, lo avevano reso uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano. Dopo l’esperienza al Sassuolo, dove ha avuto modo di accumulare ulteriore esperienza in Serie A, Viti è ora alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità e fiducia.

Il Nizza, club detentore del cartellino di Viti, sarà un elemento chiave della possibile negoziazione. Il club francese, nonostante l’investimento fatto su di lui, sembra disposto a lasciarlo partire, sebbene si tratti di una cessione in perdita rispetto al valore d’acquisto. Questo apre la strada a trattative dove l’Empoli potrebbe trarre vantaggio, riportando a casa un giocatore che conosce bene l’ambiente e che potrebbe integrarsi rapidamente nei meccanismi di gioco della squadra. Tornando dietro a quattro. L’interesse per Viti diventa ancora più rilevante se consideriamo la possibile partenza di Sebastiano Luperto. Il capitano è al centro di un discorso con il Caglieri e la sua cessione appare probabile. In questo scenario, Viti rappresenterebbe una soluzione ideale per colmare il vuoto lasciato da Luperto, assicurando all’Empoli un difensore di qualità e già acclimatato alla Serie A.

È importante sottolineare che, al momento, si tratta di un interesse e non di una trattativa in corso. L’Empoli sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto difensivo e il nome di Mattia Viti è tra quelli che potrebbero emergere con forza durante questa sessione di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire le reali intenzioni del Nizza e le possibili condizioni per un eventuale ritorno del difensore in maglia azzurra.