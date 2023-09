Cambio al microfono per le radiocronache su “Radio Lady”, la radio ufficiale dell’Empoli. Infatti dalla prossima partita, quella interna con l’Inter, non sarà più quella di Tommaso Carmignani la voce narrante del match. A lui, che come ha ben spiegato deve momentaneamente lasciare per altri impegni professionali, succede una voce storica che da troppi anni era rimasta silenziosa sotto questo versante: quella di Alessandro Marinai.

Marinai ha raccontato per tanti anni le gesta degli azzurri, prima proprio in radio, poi passando alle telecronache per la defunta “Antenna5”. Alessandro, che negli anni ha collaborato anche con noi di pianetaempoli.it, resterà ovviamente anche nel ruolo di opinionista ad “Azzurromania” sul canale 88. Al fianco di Alessandro resterà l’altro Alessandro, Marmugi. A chi arriva, ma anche a chi lascia, gli auguri per un buon lavoro da parte della nostra redazione.