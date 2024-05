Sarà il Sig. Orsato di Schio (VI) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica ad Udine.

Quella di domenica sarà la quattordicesima direzione stagionale in serie A per il fischietto veneto, prima in questo campionato con l’Empoli. L’Udinese è stata diretta invece nel successo interno con il Bologna. Sono nove i precedenti storici di Orsato con l’Empoli, il bilancio azzurro è di 3 vittorie, un pari e 5 sconfite. L’ultimo precedente risale all’Aprile del 2019, ed anche in quel caso la gara si giocò ad Udine contro i bianconeri: vinsero 3-2 i padroni di casa. Sono sedici i precedenti con l’Udinese ed il bilancio friulano è di 7 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte. La squadra più diretta da Orsato è il Napoli con 49 arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Frosinone-Bologna 0-0. Al VAR ci sarà Irrati di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FIORENTINA – NAPOLI Venerdì 17/05 h.20.45

MARCHETTI

VECCHI – ROCCA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI

LECCE – ATALANTA Sabato 18/05 h.18.00

RAPUANO

PASSERI – COSTANZO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: LA PENNA

TORINO – MILAN Sabato 18/05 h.20.45

FELICIANI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

SASSUOLO – CAGLIARI h. 12.30

DOVERI

COLAROSSI – PERROTTI

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI

MONZA – FROSINONE h. 15.00

FABBRI

ROSSI L. – GARZELLI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: LA PENNA

UDINESE – EMPOLI h. 15.00

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV: DI MARCO

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

INTER – LAZIO h. 18.00

SACCHI

BERCIGLI – PALERMO

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: AURELIANO

ROMA – GENOA h. 20.45

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

SALERNITANA – H. VERONA Lunedì 20/05 h. 18.30

DI BELLO

GALETTO – SCATRAGLI

IV: BONACINA

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – JUVENTUS Lunedì 20/05 h. 20.45

AYROLDI

BRESMES – DI MONTE

IV: MINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: IRRATI