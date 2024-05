Nuovi prezzi per Dazn per la stagione 2024-25. Ecco tutte le offerte:

START (PACCHETTO MULTISPORT) – A partire da 8,25€ al mese se si opta per il pass annuale (99€ l’anno con pagamento anticipato) o 11,99€ al mese per la formula rateizzata di 12 mesi. I prezzi sono quelli già comunicati a gennaio. Con l’abbonamento START puoi vedere tutto il basket italiano ed europeo, il volley con l’offerta che si è da poco arricchita con le migliori coppe internazionali femminili e maschili (Nations League, Mondiale per Club, Beach Volley e molto altro), il calcio femminile con la UEFA Women’s Champions League

STANDARD – Di fatto è l’offerta più conveniente. Il prezzo parte da 29,91 euro al mese – in linea con il costo in vigore dal 2021 – se si opta per il piano “annual” con pagamento anticipato (poco meno di un euro al giorno, per un totale di 359 euro all’anno) o 34,99 euro al mese se si opta per quello rateizzato in 12 mesi (1,16 euro al giorno), confermando il listino prezzi di gennaio. Con questo abbonamento puoi vedere tutta la Serie A, la Liga di recente rinnovata fino al 2029, il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’NFL, il mondo degli sport da combattimento e molto altro.

PLUS – E’ il pacchetto “familiare” e che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse a partire da 49,92 euro al mese (circa 25 euro a testa per due persone, per un totale di 599 euro all’anno) se si opta per abbonamento annuale con pagamento anticipato o 59,99 euro al mese (30 euro a testa al mese, per due persone) se si opta per quello rateizzato in 12 mesi. Con questo abbonamento puoi vedere tutta la Serie A, la Liga di recente rinnovata fino al 2029, il meglio della Liga portoghese, tutto il basket italiano ed europeo, il Volley con le competizioni internazionale, l’offerta completa di Eurosport con i canali HD 1 e 2 arricchita da pochi giorni con 6 nuovi canali tematici che si attiveranno in vista delle Olimpiadi, l’NFL, il mondo degli sport da combattimento e molto altro.

COSTI AGGIUNTIVI – Se si vuole solo il servizio DAZN (e non offerte in bundle come quelle proposte da Tim), conviene sempre abbonarsi direttamente alla piattaforma. Se ci si iscrive tramite Google, Apple o Amazon ci saranno dei costi maggiorativi. Anche DAZN, come Netflix e Spotify, sta rivedendo le politiche di gestione degli utenti che decidono di abbonarsi attraverso Apple e Google. In generale, per il settore degli OTT, questa tipologia di segmento rappresenta un canale B2B2C con costi di gestione alti.

METODI DI PAGAMENTO – Su dazn.com da qualche mese sono stati implementati come metodi di pagamento diretti anche Google Pay e Apple Pay. Tutti i clienti possono tranquillamente creare un account da browser su dazn.com e poi scaricare e accedere dalle app sui loro smartphone e tablet.