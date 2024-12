A T A L A N T A 3 E M P O L I 2

12′ Colombo; 33′ De Ketelaere; 45′ Lookman; 57′ Esposito (R); 85′ De Ketelaere

Al “Gewiss Stadium” di Bergamo vince 3-2 l’Atalanta, con gli azzurri che sono andati ad una manciata di minuti da un risultato che sarebbe stato davvero incredibile. Vantaggio azzurro con Colombo dopo 12 minuti, poi l’Atalanta pareggia con De Ketelaere e sul finale del primo tempo arriva il sorpasso di Lookman. Pareggio dell’Empoli nel secondo tempo con Esposito che trasforma un calcio di rigore (fallo su Grassi dopo consulto al VAR) e poi all’85’ ancor De Ketelaere riporta avanti i padroni di casa. Da evidenziare che l’Empoli è stato straordinario nella prima mezz’ora di gara, giocando con grande coraggio e facendo un pressing asfissiante, dimostrando grande organizzazione e personalità. Un vantaggio meritato, facendo rimanere quasi imbabolata l’Atalanta. Poi gli orobici sono usciti ed hanno fatto valere la loro qualità, trovando il sorpasso prima della fine del primo tempo. Il secondo tempo aveva regalato una grande occasione con il rigore (fallo di Djimsiti su Grassi con VAR) trasformato da Esposito, ma va detto che questo resta di fatto un episodio isolato. A testa bassa i padroni di casa si sono rimessi sotto trovando un gol da solista di De Ketelaere che chiude i giochi. L’Empoli esce a testa alta, con il rammarico di aver sfiorato la possibilità di portare via un punto laddove adesso sembra quasi impossibile per tutti. Gara preparata davvero bene con l’Atalanta che ha dovuto comunque tribolare non poco per vincerla, D’Aversa è stato molto bravo nel togliere determinati punti di riferimento e mandando in difficoltà diverse volte gli avversi. Peccato per come è stato preso il terzo gol, con troppo spazio concesso al belga che, si, fa un bel gol ma poteva essere contenuto meglio. Una sconfitta che ci lascia a quota 19 e che non toglie niente al bel campionato che stiamo facendo. Saranno le prossime due le partite importanti dalle quali rimpolpare il bottino prima del giro di boa.

ATALANTA (3-4-3) : Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (69′ Hien), Kolasinac; Bellanova (79′ Cuadrado), Pasalic, Ederson, Zappacosta (69′ Ruggeri); De Ketelaere, Retegui (20′ Zaniolo), Lookman (69′ Samardzic).

A Disp: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Ruggeri, Palestra, Brescianini.

Allenatore: Giampiero Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze (79′ Marianucci), Ismajli, Pezzella; Gyasi, Henderson (84′ Sambia), Grassi (70′ Fazzini), Cacace; Anjorin, Esposito (70′ Maleh); Colombo.

A Disp: Perisan, Seghetti, Tosto, El Biache, Ekong, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo. Assistenti: Costanzo/Perrotti. VAR: Ghersini/Doveri

AMMONITI: 21′ Zaniolo (A); 63′ Pezzella (E)

LIVE MATCH

96′ – Finisce il match con l’Atalanta che vince 3-2. Empoli straordinario nella prima mezz’ora di gioco. Per il resto c’è tanta Atalanta con l’intermezzo del rigore che arriva a darci l’illusione del pareggio. L’Empoli ha saputo comunque far soffrire la capolista ed usciamo a testa comunque più che alta.

95′ – Ancora angolo per gli azzurri trovato da Gyasi. Calcia Sambia, allontana Pasalic.

94′ – Sambia la mette dentro da corner, non ci arriva nessuno e la difesa atalantina spazza.

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

87′ – Contatto tra Fazzini e Kolasinac in area casalinga, tutto ok per l’arbitro.

86′ – Colombo cerca Anjorin con il tacco, la difesa nerazzurra chiude.

85′ – Atalanta di nuovo avanti, gol (davvero bello) di De Ketelaere. Il belga fa tutto da solo, porta a spasso mezza difesa, trova il pertugio dal limite ed incrocia bucando Vasquez

84′ – Altro cambio azzurro: Sambia per Henderson

83′ – Cross di Samardzic, Vasquez allontana con i pugni.

82′ – Cross di Zaniolo, Ismajli bravo ad anticipare De Ketelaere.

79′ – Cambio Empoli: Marianucci per Goglichidze.

78′ – Attaccano i padroni di casa alla ricerca del gol del nuovo vantaggio ma c’è un fallo in attacco su Goglichidze.

72′ – Cross di Bellanova da destra, blocca Vasquez.

70′ – Doppio cambio azzurro: dentro Fazzini e Maleh per Grassi ed Esposito.

69′ – Cross di Lookman da sinistra, va di testa De Ketelaere con palla sopra la traversa.

68′ – Spinge l’Atalanta con Kossounou, per fortuna il passaggio per Lookman è impreciso e recupera Vasquez.

66′ – Riparte in contropiede l’Empoli con Colombo, potrebbe essere servito Anjorin ma l’ex Monza abbassa i giri ed il passaggio verso l’inglese è facilmente recuperato.

65′ – Punizione orobica al vertice sinistro della nostra area. Calcia De Ketelaere, palla messa sul secondo palo, ci arriva Kolasinac, poi blocca il nostro portiere.

63′ – Ammonito Pezzella.

61′ – Altro angolo per i padroni di casa. Calcia ancora Zappacosta, palla a De Ketelaere che prova ma non trova la porta.

59′ – Slalom di Lookman che entra in area, poi Gogli lo chiude in angolo. Calcia Zappacosta, testa di De Ketelaere, blocca Vasquez.

58′ – Ammonito D’Aversa che protesta per un fallo fischiato a Colombo.

57′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ESPOSITO NON SBAGLIA !!!!!! Pareggio dell’Empoli !!!!!!!

56′ – Rigore per gli azzurri per fallo di Djimsiti su Grassi. Possibilità di pareggio per l’Empoli.

55′ – Si va al VAR, possibile rigore per gli azzurri.

54′ – Intanto c’è in corso un check per un contatto in area atalantina tra Djimsiti e Grassi.

53′ – Botta di Ederson dal limite con palla che esce non di molto alla sinistra del nostro portiere.

52′ – Anjorin a testa bassa prova a sfondare in area avversaria ma viene triplicato e chiuso.

48′ – Tiro cross di De Ketelaere, non ci arriva nessuno ma la palla esce davvero di un nulla alla destra di Vasquez.

46′ – Ismajli è bravo ad anticipare Zaniolo in scivolata, l’albenese però riceve un colpo e resta a terra.

2° Tempo

47′ – Finisce il primo tempo con l’Atalanta avanti 2-1. Prima mezz’ora di grande Empoli con i padroni di casa quasi imbambolati, poi gli orobici hanno alzato i giri e trovato il sorpasso.

45′ – Atalanta in vantaggio, sorpasso di Lookman. Sponda di Zaniolo, Lookman sfugge a Goglichidze e da pochi metri non sbaglia.

44′ – Pasalic dal limite, muro di Ismajli.

43′ – Bravo Ismajli che chiude Pasalic in angolo prima che questi potesse calciare in porta. Calcia Lookman dalla bandierina, blocca il nostro portiere.

42′ – Mamma mia !!! Palo pieno di Djimsiti di testa che raccoglieva la punizione di cui sotto calciata da De Ketelaere. Ci è andata di lusso, Vasquez non avrebbe potuto niente.

41′ – Pezzella stende De Ketelaere e quindi punizione orobica ai 20metri defilati sulla destra del loro attacco.

37′ – Bellanova guadagna un angolo su Cacace. Calcia Lookman, allontana Colombo.

33′ – Gol dell’Atalanta che pareggia con De Ketelaere. Cross di Zappacosta dalla trequarti, il belga anticipa Cacace e di testa beffa Vasquez.

32′ – Arriva il primo corner del match per noi. Angolo battuto corto, poi Henderson la mette dentro, la spizza Cacace ma Carnesecchi ci arriva e blocca.

30′ – Tiro cross di De Ketelaere, non ci sono compagni e la palla si perde sul fondo.

28′- Cross di Zappacosta da sinistra, la palla va sull’esterno della rete.

26′ – Cross di Zaniolo da destra, Lookman è anticipato da Gogli, poi Anjorn spazza definitivamente.

23′ – Punizione per i locali ai 30 metri. De Ketelaere la mette dentro, ci arriva Kolasinac di testa ma Vasquez compie un grandissimo intervento e dice di no!

21′ – Ammonito Zaniolo che, in attacco, commette fallo su Esposito.

19′ – Ci prova Esposito dal limite, la palla esce non di poco ma apprezzabile l’intraprendenza del numero 99.

15′ – Bellanova prova a crossare da destra ma sbaglia tutto e si riparte dal fondo.

12′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOOL COLOMBO !!!!! Completamente libero Henderson (che riceve da fallo laterale) dentro l’area, la mette dietro per Colombo che di controbalzo batte da buona posizione Carnesecchi

10′ – Scambiano Ederson e Lookman, palla che ritorna ad Ederson che calcia non in maniera pulita e la sfera esce

6′ – Flipper al limite dell’aerea bergamasca, ma nè Colombo nè Anjorn riescono a calciare in porta.

4′ – Primo angolo del match, è dell’Atalanta con Ismajli che anticipa Ederson. Palla messa dentro, ci arriva Djimsiti che che calcia, Vasquez se la ritrova tra le mani.

2′ – Buon intervento difensivo di Cacace su De Ketelaere.

0′ – Si ferma Viti all’ultimo minuto per un fastidio all’adduttore. D’Aversa sceglie quindi Pezzella da inserire in difesa, con Cacace avanzato sulla fascia. Dentro Grassi ed Henderson, Anjorin sulla trequarti.

1° Tempo