Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da Bergamo nel match contro l’Atalanta:

VASQUEZ: 6,5 Non ha colpe sui gol. Compie un miracolo nel primo tempo e poi si fa trovare sempre pronto nelle uscite.

GOGLICHIDZE: 6 Chiamato ad un lavoro difficile, se la cava nonostante qualche piccola sbavatura. Abbandona il campo dopo un contrasto con il suo compagno Ismajli.

MARIANUCCI: S.V.

ISMAJLI: 6,5 Indubbiamente una buona partita quella dell’albanese che, soprattutto nel primo tempo si fa trovare sempre pronto. Qualche difficoltà emerge nella parte finale della gara.

PEZZELLA: 6 Gara prettamente difensiva quella di oggi. Qualche buona cosa e qualche imprecisione, ma la cosa che oggi è mancata è stata la spinta

GYASI: 6 Bravo a togliere punti di riferimento, sporcando molto il gioco degli avversari. Bello il duello con Zappacosta che spesso riesce a limitare, poi nel finale cala.

GRASSI: 6,5 Torna in campo da titolare e gioca una signora partita. Al di là del rigore trovato che ci riporta in parità, è ogni presente e gioca in fase difensiva con grande precisione.

FAZZINI: 6 Importante rivederlo in campo. Un paio di cose interessanti ci sono nella sua partita, considerando che manca la condizione.

HENDERSON: 6,5 Come si dice in questi casi, fa davvero tanta legna. Geniale l’assist che serve a Colombo per il gol del vantaggio. Preciso in fase di appoggio, un guerriero quando deve difendere.

SAMBIA: S.V.

CACACE: 6 Si comporta bene cercando di tamponare quando viene puntato. Anche lui, come Pezzella, non si affaccia quasi mai palla al piede.

ESPOSITO: 6,5 Altra bella prestazione per questo ragazzo che dimostra che la serie A è la sua categoria. Tanta corsa e tanto sacrificio, sempre al servizio della squadra. Preciso nel calciare il rigore.

MALEH: 6 Il suo ingresso regala più ossigeno ai suoi e prova a controllare le sortite offensive dell’Atalanta.

ANJORIN: 6 Fa il suo compito portando a casa la classica pagnotta. Sbaglia poco ma si accende anche poco.

COLOMBO: 6,5 Inizia facendo a sportellate e trova il gol alla prima occasione. Abile tra le maglie della difesa bergamasca, lotta in tutti i palloni provenienti dalle retrovie.

MISTER D’AVERSA: 6,5 Un Empoli incerottato per poco non porta via un punto da Bergamo. Esemplare la prima mezz’ora di gioco, per quanto fatto e per il poco fatto dagli avversari. Poi quando salgono i giri dei nerazzurri è difficile ma la squadra si comporta bene ed arriva in parità al minuto 85. La squadra ha dimostrato organizzazione e coraggio. Spiace per il risultato, che poteva essere preventivabile, ma portiamo a casa una prestazione interessante con la consapevolezza di aver fatto sudare gli avversari.