L’attaccante dell’Empoli, Sebastiano Esposito, ha parlato a Sky Sport dopo la gara con l’Atalanta.

Sulla trasformazione dal dischetto: “Il rigore? Fa parte del lavoro. I tifosi dell’Atalanta hanno cercato di mettermi pressione, ma mi ha dato più fastidio Carnesecchi, con cui ho tirato rigori in Nazionale. Alla fine ho scelto di andare sul sicuro, tirando centrale, ed è andata bene. Purtroppo, però, non siamo riusciti a portare a casa punti, e questo mi dispiace perché li avremmo meritati”.

Sul rapporto con Colombo e la squadra: “Con Colombo mi trovo bene, è un grande compagno. Voglio comunque dire che mi trovavo bene anche con Pellegri, e mi dispiace molto per il suo infortunio. Siamo un’ottima squadra che cerca di fare il massimo. Gli episodi non ci stanno aiutando ultimamente, ma dobbiamo continuare su questa strada, che è quella giusta”.

Riflessioni sul match: “Abbiamo messo in difficoltà la capolista, e questo è un dato importante. Sul rigore che ho segnato non ci sono dubbi, è netto. Però sul loro terzo gol c’è qualcosa da rivedere, Zaniolo probabilmente ha ostacolato Vasquez. Alla fine, avremmo potuto fare meglio in alcune situazioni, soprattutto nelle ripartenze”.

Bilancio personale e scelte di carriera: “In passato ho commesso errori nelle scelte, ma da quando ho cambiato procuratore ho intrapreso la strada giusta. Bari, Sampdoria, e ora Empoli: sono tutte squadre che vogliono giocare a calcio, e qui con mister D’Aversa sapevo di poter fare bene grazie alle mie caratteristiche”.