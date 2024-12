Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della gara persa 3-2 con l’Atalanta:

Peccato veramente per il risultato. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, il punto l’avremmo meritato in una gara decisa da una giocata straordinaria di De Ketelaere. Non si può rientrare con il sorriso negli spogliatoi dopo una sconfitta. Ciononostante, i ragazzi hanno affrontato al meglio una gara e, dopo il 2-1 subito, l’avevamo ripresa. Abbiamo avuto coraggio contro una squadra fortissima. Pensiamo già alla prossima gara, ci teniamo la prestazione. Nella circostanza dell’ultimo gol subito, bisogna solo fare i complimenti agli avversari. Quando si perde non si può essere soddisfatti, le assenze non devono essere alibi. Una squadra che si deve salvare deve affrontare tutte le gare così, a testa alta. E’ stata un’ottima partita da parte nostra nonostante le tante assenze, sapevamo che contro la tanta qualità dei giocatori offensivi di casa non potevamo che giocare con aggressività facendo arrivare palloni sporchi davanti. Il pari, per quanto fatto, sarebbe stato meritato. Sul vantaggio siamo stati bravi e furbi, del resto maliziosi lo dobbiamo diventare. Con un po’ più di furbizia, anzi, avremmo tenuto il pareggio. Colombo ha fatto una grandissima partita anche per la protezione della palla, Esposito deve ancora migliorare, ha qualità importanti ma bisogna essere più determinati e vogliosi. Rispetto alle grandi squadre, credo che abbiamo dimostrato di poter tenere testa a chiunque, anche se con l’Atalanta si è vista la differenza di esperienza e concretezza. L’unica partita che rimprovero ai miei ragazzi è stata quella contro il Milan, dove non siamo mai entrati veramente in gara. Contro l’Inter e la Juventus abbiamo lottato, così come oggi. Questo dimostra che stiamo crescendo, ma per fare il salto di qualità serve più maturità nei momenti decisivi