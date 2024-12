I PRECEDENTI, NEL 2022 L’ULTIMO SUCCESSO AZZURRO A BERGAMO – Sfida numero 35 quella tra Atalanta e Empoli con un bilancio, nei 34 precedenti totali giocati tra campionato e Coppa Italia, di 6 vittorie azzurre, 13 pareggi e 15 affermazioni atalantine. Parlando delle sole gare giocate a Bergamo, 17, sono 9 le vittorie dei nerazzurri, con 6 pareggi e 2 vittorie azzurre (nel 2011, in Serie B, 2-1 e nel 2022, nella massima serie, 1-0 con gol di Stulac). Il primo confronto tra le due squadre risale al 15 novembre 1981, in Serie C, e si chiuse con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Mutti; ultimo lo scorso aprile con il successo bergamasco 2-0, con le reti di Pasalic e Lookman.

ATALANTA EMPOLI, DI FRONTE DUE SQUADRE “DA TRASFERTA” – Di fronte due delle 5 squadre della A 2024/25 che fanno meglio fuori casa che fra le mura amiche, come Torino, Genoa e Monza. Per i bergamaschi 19 punti esterni e 18 al “Gewiss”, per i toscani 7 punti al “Castellani”, 12 lontano da casa.

RIGORI ED ESPULSIONI OPPOSTE PER ATALANTA ED EMPOLI – Squadre opposte nei rigori, appena 1 calciato dai toscani (come Roma, Como, Genoa e Monza), nessuno subito dai nerazzurri (come il Parma), nessun “rosso” in favore dei toscani (come Monza e Verona), nessun “rosso” subito dai bergamaschi (come Napoli, Inter e Genoa).

LA MACCHINA DA GOL NERAZZURRA – In 24 gare ufficiali finora disputate nell’annata 2024/25 (16 di A, 6 di Champions, 1 di coppa Italia ed 1 di supercoppa Uefa) i nerazzurri hanno segnato 58 reti, media di 2,4 a partita.

I MOMENTI SÌ E NO DELL’ATALANTA 2024/25 – Bergamaschi assai svagati dopo l’intervallo con 8 reti al passivo fra 46’ e 60’ di gioco (su 17 totali subite, in pratica il 50% del totale). Atalanta-record, invece, nei primi 15’ di gioco (7 reti).

I SUBENTRI DI EKONG – Emmanuel Ekong è il re dei subentri nella serie A 2024/25, alla pari del napoletano Simeone: 13 ciascuno gli ingressi a gara in corso.

QUATTRO PRECEDENTI CON ATALANTA EMPOLI CON L’ARBITRO FELICIANI – Ermanno Feliciani di Teramo l’arbitro di Atalanta-Empoli. Sono quattro i precedenti con gli azzurri: la vittoria dell’ottobre del 2022 1-0 in casa col Sassuolo, la sconfitta del marzo del 2023 a Monza per 2-1, il pareggio che valse la salvezza a maggio sempre del 2023 con la Sampdoria 1-1 e infine il pari casalingo dello scorso marzo 0-0 contro il Genoa. Quattro, con altrettante vittorie orobiche, i precedenti con l’Atalanta.

SONO TRE GLI EX ATALANTINI OGGI IN AZZURRO – Alberto Grassi, Nicolas Haas e Giuseppe Pezzella; sono tre gli ex Atalanta oggi in azzurro. Partendo dal primo, Grassi è cresciuto nel vivaio nerazzurro, arrivando fino all’esordio in prima squadra (il 22 novembre 2014, a 19 anni) per poi giocare 38 gare con 2 reti prima di passare al Napoli. Haas fu acquistato dall’Atalanta nell’estate del 2017, rimase a Bergamo per un anno (11 presenze senza gol) per poi lasciare definitivamente Bergamo nell’estate del 2021 per trasferirsi proprio ad Empoli. Infine Pezzella ha vestito la maglia orobica nella stagione 2021/22, collezionando 29 presenze.

OTTO VITTORIE SU OTTO PER GASPERINI CONTRO D’AVERSA – Nono confronto tecnico in partite ufficiali tra Roberto D’Aversa e Gian Piero Gasperini: finora ha sempre vinto il coach nerazzurro, 8 su 8 con 23 reti segnate dalle sue squadre.

BILANCIO IN PARITÀ TRA GASPERINI E L’EMPOLI – Gian Piero Gasperini affronta per la ventitreesima volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: in bilancio 8 successi dell’attuale tecnico dell’Atalanta, 6 pareggi e 8 successi toscani.

D’AVERSA, 7 SCONFITTE SU 7 CONTRO L’ATALANTA – Roberto D’Aversa affronta per l’ottava volta, da allenatore, l’Atalanta in partite ufficiali. Sempre k.o. il mister azzurro – 7 su 7 – con 22 reti subite, in media oltre 3 a partita.

