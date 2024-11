La prima parte della stagione per gli azzurri è stata senza dubbio molto positiva, non scalfita dalla tre sconfitte nelle ultime quattro partite maturate rispettivamente contro Lazio, Napoli, Parma e Inter. Era un ciclo sicuramente difficile, quindi c’era la consapevolezza di poter raccogliere poco. Questo non vuol dire che gli azzurri siano stati arrendevoli, anzi. Fra i dati significativi di queste prime dieci giornate c’è il fatto di non essere riusciti ancora a segnare in casa, per ritrovare un calciatore dell’Empoli in grado di scuotere la rete avversaria al Castellani è stato M’baye Niang al 93′ del 26 maggio scorso: successo che valse la salvezza in extremis a discapito del Frosinone. Quindi da allora il digiuno è di 450 minuti.

L’Empoli, insieme a Monza e Genoa sono le uniche squadre a non aver vinto partite davanti al pubblico amico. Soltanto l’Ascoli nella stagione 1986-87 nelle prime cinque partite tra le mura amiche non riuscì a segnare, prima di trovare la rete nella gara interna contro la Roma 1-1. Curiosamente la stagione della prima partecipazione degli azzurri in serie A, al termine di quel campionato sia i bianconeri guidati da Ilario Castagner che gli azzurri del compianto Gaetano Salvemini ottennero la salvezza. Chissà che il primo gol di questa stagione tra le mura amiche venga segnato contro il Como, i lariani fanno tornare indietro alla mente i tifosi azzurri a partite entrate di diritto nella nostra storia. Tornando al presente, finora la squadra di D’Aversa ha affrontato avversari di valore a partire da Juventus, Fiorentina, Napoli, Inter oltre al Monza. Da aggiungere che anche lo scorso anno gli l’Empoli faticava a trovare gol al Castellani, nell’intero girone d’andata furono cinque i gol messi a segno