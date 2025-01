I numeri sono spesso una cartina da tornasole del rendimento di una squadra, anche se non rappresentano verità assolute. Questi vanno interpretati considerando alcune variabili: pochi dubbi esistono sulla difficoltà offensiva palesata dagli azzurri nelle ultime gare, certo gli infortuni rappresentano un elemento da considerare, ma non l’unico. A partire dalla partita di sabato scorso con il Lecce, una migliore gestione delle occasioni avute avrebbe permesso di indirizzare la gara contro i salentini in maniera diversa, al netto di un’approccio non consono alla gara come ha ammesso il tecnico d’Aversa in conferenza dopo la gara. Spesso manca cinismo nel concretizzare le situazioni favorevoli, ma anche la lucidità nel fare la scelta migliore nell’ultimo passaggio.

Nelle ultime cinque partite sono arrivate altrettanti reti, tuttavia L’Empoli è il 15^ attacco della serie A frutto dei 15 gol al proprio attivo. Sicuramente l’infortunio di Pellegri ha privato di chi in quel momento riusciva a concretizzare il lavoro della squadra, non ci si può affidare al solo Esposito, autore fin qui di un’ottima stagione. Analizzando i dati gli azzurri hanno messo 19 reti rispetto ai 135 tiri mostrando una capacità realizzativa del 13%. In soldoni occorre creare molte occasioni da rete per segnare, in questo occorre migliorare.