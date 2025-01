Si sono giocati i recuperi non giocati nel 19° turno che vedeva impegnate Inter, Milan, Atalanta e Juve in Supercoppa in Arabia. A questo punto rimangono da giocare ancora Bologna-Milan e Fiorentina-Inter.

COMO-MILAN 1-2

ATALANTA-JUVENTUS 1-1

INTER-BOLOGNA 2-2