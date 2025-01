Ne parliamo oramai da alcuni giorni, l’Empoli segue attentamente Eldor Shomurodov, il classe 1995 in uscita dalla Roma. Quello dell’uzbeko è il nome che maggiormente risuona all’interno di questa finestra di mercato – siamo circa a metà – per andare a rimpolpare il reparto offensivo che, numericamente, è davvero ai minimi termini. Con la Roma si parla da giorni, cercando di capire quella che potrebbe essere la formula che possa accontentare tutti e due i club.

Stando a quanto arriva dalla capitale, nelle ultime ore sembrerebbero essere stati fatti dei passi avanti, con soprattutto il sorpasso sul Cagliari (di cui Shomurodov è ex) che segue il giocatore alla nostra stregua. Una situazione che però non dovrebbe perdurare ancora molto, l’Empoli ha fretta e se non si dovessero andare ad incastrare i giusti tasselli si potrebbe virare verso un altro nome. Per quanto la situazione non sia semplice visto che da Monteboro si cercano solo prestiti.