I PIÙ

– La sosta potrebbe aver rigenerato gli azzurri

– In questi casi tutto è “di guadagnato” I MENO

– La forza dell’Inter a livello di profondità di rosa

– La serie negativa dell’Empoli può avere strascichi

L’Empoli va incontro a una missione impossibile, a San Siro contro la capolista Inter. In questo tipo di partite agli azzurri hanno poco da perdere, per usare una frase fatta. La pressione è tutta sui nerazzurri che, davanti al proprio pubblico, sono chiamati sempre a vincere. La sosta può aver fatto bene ai ragazzi di Nicola per ricaricare le batterie in vista di questo lungo rush finale.

Chiaramente l’Inter è favorita e non solo per il momento che sta attraversando. Se la mettiamo sul piano tecnico non c’è storia. Inzaghi ha tanta scelta, grazie alla profondità della rosa che si ritrova. In più l’Empoli sta vivendo il momento più delicato da quando è arrivato in panchina Nicola, visto che nelle ultime tre partite non è mai riuscito a vincere.