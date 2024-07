Il Presidente dell’Unione Clubs azzurri, Athos Bagnoli, dice la sua in merito al progetto di riqualificazione dello Stadio Castellani in un’intervista rilasciata nell’edizione odierna de “La Nazione”

“Come tifosi non possiamo essere che entusiasti del restyling che porterà il nostro stadio a diventare un impianto nuovissimo e avveniristico. Negli anni il nostro amato stadio sta diventando sempre più un rudere e questo progetto ci permetterebbe invece di avere una struttura moderna e all’avanguardia sotto tutti i punti di vista. Insomma una vera opportunità da sfruttare, visto anche il grande impegno economico che diversi soggetti locali sono pronti a sostenere. Mi auguro che il percorso partecipativo annunciato dal sindaco Mantellassi possa essere veloce per iniziare il prima possibile i lavori“.

“Sono certo che si debba valutare bene come si può sviluppare un intervento di questa portata – aggiunge –, ma allo stesso tempo sono fermamente convinto che non sia un handicap per la zona, bensì un vantaggio. Inoltre ritengo che sia l’ultima occasione per mettere insieme un gruppo di privati convinti ad investire“.

Un’altra questione che unisce la maggior parte dei sostenitori di fede azzurra è il ritorno della tifoseria più calda in curva (sarà la Sud quella dedicata agli ultrà locali) dopo oltre trent’anni passati in Maratona.

“Si ritornerebbe all’origine – ammette Bagnoli – e per quanto mi riguarda sarebbe anche auspicabile perché si migliorerebbe pure la viabilità. Naturalmente la Maratona rimarrebbe sempre intitolata a Emiliano Del Rosso, perché è lì che tanto lui quanto noi siamo cresciuti“. “