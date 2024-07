Il nome di Rigoberto Rivas, uscito martedi scorso e lanciato dai colleghi di “Sky”, può divenire realtà. Una notizia che avevamo ripreso ma non trovando inizialmente determinate conferme, anche in relazione ad un nome che appare come un qualcosa in più di una scommessa. Invece quelle conferme stanno pian piano arrivando ed il giocatore potrebbe diventare un azzurro. La società sta facendo un serio pensiero sul giocatore che è libero, svincolato dall’ultima esperienza che lo ha visto in Turchia all’ Hatayspor.

Si legge che su di lui ci sarebbe anche la Stella Rossa di Belgrado, ma Rivas vorrebbe fortemente tornare a giocare in Italia. Sarebbe il primo honduregno a vestire la nostra amata maglia. Per lui non ci sono però presenze nella massima serie nazionale, riscontriamo 107 presenze e dieci gol in serie B, 27 presenze e 2 gol in C.

Vedremo se nel corso dei prossimi giorni, come si vocifera, Rivas si aggregherà alla squadra di Roberto D’Aversa. Il nome di Rivas, arrivato davvero a sorpresa, potrebbe essere figlio del mancato arrivo di De Luca.