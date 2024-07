Sebastiano Esposito è un attaccante versatile con una notevole capacità tecnica e un buon senso del gol. Nel sistema tattico 4-3-3 di Roberto D’Aversa, Esposito può essere utilizzato in diversi ruoli, a seconda delle esigenze della squadra e delle sue caratteristiche individuali. Vediamo nel dettaglio dove potrebbe essere collocato nel 4-3-3.

Sebbene non sia un centravanti tradizionale, Esposito può giocare come “falso nove” grazie ai suoi movimenti intelligenti e alla capacità di legare il gioco tra centrocampo e attacco. La sua mobilità permette di pressare i difensori avversari e recuperare palla alta, una caratteristica importante nel gioco di D’Aversa. Esposito è abile nel supportare i compagni di squadra, creando spazi e occasioni da gol, oltre ad avere un buon senso della finalizzazione quando si presenta l’opportunità. Anche se è meno comune, Esposito può essere schierato sulla sinistra, utilizzando la sua capacità di tagliare verso il centro e utilizzare il piede destro per concludere a rete o fornire assist. Può variare il suo gioco cercando il fondo per crossare al centro, sfruttando la presenza del centravanti centale e degli inserimenti dei centrocampisti.

Nel 4-3-3 di D’Aversa, Esposito potrebbe essere parte di un tridente d’attacco fluido dove le posizioni sono intercambiabili. Questo approccio permette di confondere le difese avversarie e sfruttare le diverse abilità degli attaccanti. D’Aversa spesso richiede agli attaccanti di partecipare attivamente alla fase difensiva. Esposito, con la sua energia e velocità, può essere un elemento chiave nel pressing alto e nel recupero palla in zone avanzate del campo. Esposito può anche collaborare strettamente con i centrocampisti per creare sovrapposizioni e scambi rapidi. La sua capacità di arretrare per ricevere palla può liberare spazio per gli inserimenti dei centrocampisti.