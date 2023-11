Negli ultimi giorni sono tornate diverse voci di un possibile trasferimento della Fiorentina al Castellani quando inizieranno i lavori allo stadio Franchi di Firenze ma è stata la sindaca di Empoli a chiarire ancora una volta la situazione confermando che la Fiorentina non giocherà le sue partite interne a Empoli.

Queste le sue parole rilasciate al quotidiano La Repubblica nella giornata di ieri.

“Sono ipotesi campate in aria. Se lo dicono è perché non sanno che dire. La Fiorentina che gioca in casa a Empoli è un ipotesi che abbiamo valutato in maniera approfondito e non è sostenibile purtroppo. Non c’è la giusta capienza, non c’è viabilità, non ci sono abbastanza parcheggi. E’ una questione fisica, non politica, di gestione di un evento che non sarebbe compatibile con la città e con la collocazione dello stadio nel centro cittadino.”