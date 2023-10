Quest’oggi l’attaccante azzurro Nicolò Cambiaghi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Massimo Campionato in onda su Radio Serie A.

Come è maturata la scelta di rimanere a Empoli?

“Sono andato in ritiro con l’Atalanta, poi di comune accordo abbiamo fatto questa scelta. Entrambe le parti siamo consapevoli che può essere la piazza giusta per fare il definitivo salto di qualità”

Cosa rappresenta Empoli e l’ambiente Empoli per te?

“Devo dire che mi sono trovato subito bene, fin dall’inizio. Quando stai bene nel campo (gruppo e tutto il contorno) ti aiuta a stare bene anche fuori. Vivo in maniera molto tranquilla, la città mi piace ed è in un posizione molto bella. Non ci ho pensato due volte a ritornare, sapevo a cosa andavo incontro”

L’Empoli è un mix di giovani e senatori. Vi lanciate qualche sfida ogni tanto?

“Diciamo che il mix è perfetto, serve a noi giovani perché i più vecchi ci insegnano tanto nello spogliatoio e in campo. Possiamo crescere tantissimo vedendo come si comportano dentro e fuori dal campo. C’è tutto per far bene e creare ancora più intesa. Se andiamo avanti come stiamo facendo possiamo raggiungere il nostro obiettivo”

Cosa ha portato Andreazzoli?

“Devo dire che il mister ci ha messo in chiaro le sue idee, ciò che si aspetta da noi. Dal punto di vista caratteriale il sacrificio non abbiamo cambiato nulla, abbiamo sempre dato tutto anche con Zanetti. Non molliamo mai, poi chiaramente cambia l’aspetto tecnico-tattico, visto che ogni mister ha le sue idee. Il nostro atteggiamento non è cambiato, una squadra come la nostra non può mollare nulla e deve stare attenta a tutti i dettagli”

Quando c’è un esonero che cosa accade dentro uno spogliatoio?

“Non è mai bella come situazione, perché non è brutto per lo staff che viene esonerato e per la squadra. Significa che non sta andando qualcosa. Ma una volta presa la decisione bisogna prendere in mano la situazione e rimediare agli sbagli commessi in precedenza. Dispiace molto quando un allenatore viene esonerato, ma adesso abbiamo ripreso a lavorare bene e a saper fare le cose che sappiamo fare. Sono sicuro che col mister riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo”

Al rientro dalla sosta vi aspetta un calendario difficile: prima il derby con la Fiorentina, poi Atalanta, Frosinone e Napoli.

“Ci stiamo allenando bene, siamo diventati più compatti. Siamo riusciti a raggiungere la prima vittoria, a non subire gol e siamo sulla strada giusta. Il nostro è un calendario difficile come lo sono tutte le partite di Serie A. Da lunedì prossimo proveremo a portare punti alla nostra classifica”.

Cosa fate in ritiro di solito?

“Quando andiamo in ritiro si sta assieme dopo la cena, soprattutto quando giochiamo in casa. Ci sono i divani, c’è un biliardo, si gioca insieme, ci troviamo a vedere le partite come anticipi e posticipi”

Qual è il tuo sogno?

“Io penso che per tutti i bambini il sogno sia quello di arrivare in Serie A. Poi ovviamente rappresentare la propria nazione. Il primo sono riuscito a realizzarlo, mi ha dato emozioni incredibili. Ora devo continuare lavorare per rimanerci e poi magari arrivare in Nazionale, che è la cosa più bella per tutti”

Che rapporto hai con i Fantallenatori?

“Io la prendo sul ridere, perché tanta gente è quasi ossessionata dal Fantacalcio. Fa piacere che tanti abbiano puntato su di me. Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza, poi se arrivano i gol tanto meglio”

L’anno scorso hai avuto un rendimento da diesel. C’è stato un motivo?

“L’anno scorso era il primo anno di A e quindi all’inizio ho avuto bisogno di più tempo per entrare nei meccanismi della Serie A. Poi dopo la sosta dei Mondiali mi è scattato qualcosa, ho avuto sempre più spazio e ho cominciato a fare gol. E si sa, un gol porta altri gol”

Chi sono gli attaccanti che ti hanno impressionato di più in A? E i difensori più difficili da affrontare?

“Per quanto riguarda gli attaccanti dico tre nomi: Dybala, Lukaku e Lautaro. Di difensori forti ce ne sono tantissimi, mi vengono in mente Tomori, Skriniar (che quest’anno non è più in A) e Danilo, ma molte squadre di medio-alta classifica hanno tanti difensori difficili da superare”