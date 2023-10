L’ex Direttore sportivo azzurro, Pino Vitale, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina ma ha detto la sua anche sul giocatore azzurro Tommaso Baldanzi, al centro di nuove voci proprio da Firenze.

Baldanzi? E’ uno dei migliori giovani in circolazione, l’Empoli sta passando un anno difficile, come spesso accade al terzo anno di Serie A, quindi difficilmente lo farà partire a gennaio. Io l’avevo detto anche in tempi non sospetti che fossi stato la Fiorentina avrei messo i soldi subito su Balzanzi, lasciandolo però in prestito ad Empoli fino a giugno.

Questo perchè l’anno prossimo ti ritroveresti in casa un giocatore pronto. Ma queste sono idee mie, poi Barone ne ha altre, che c’entrano poco con il calcio ma ne ha altre“.