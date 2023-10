E’ l’unico giocatore sceso in campo dal 1′ in tutte queste prime 8 giornata di campionato, ha giocato sempre gli interi 90 minuti di tutte le gare disputate, sia con Mister Zanetti prima che con Andreazzoli in panchina poi, ed è ritenuto il leader inamovibile della difesa. Stiamo parlando del capitano azzurro, Sebastiano Luperto.

Dalla scorsa estate è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà azzurra e indossa la fascia di capitano dimostrando in ogni partita una sicurezza e una personalità che lo hanno reso tra i protagonisti della squadra. Al netto di alcune brutte prestazioni corali, vedi la gara di Roma, spesso è risultato tra i migliori in campo, specialmente nelle gare dove la difesa non ha subito reti come contro la Salernitana e l’Udinese ma anche con l’Inter, nonostante la sconfitta, Seba riuscì a disinnescare un campione come Lautaro Martinez.

Sebastiano è alla terza stagione in azzurro e ha raggiunto ormai quella maturità che nel corso della scorsa estate gli ha permesso di essere al centro di alcune voci di mercato con il Genoa che sembrava fortemente interessato ma trovando il no sia dell’Empoli che del giocatore.

In questo inizio di campionato ha giocato in coppia sia con Ismajli che con Walukiewicz dimostrando una certa affinità con entrambi i compagni. La squadra azzurra alla ripresa del campionato affronterà una delle squadre più in forma del momento, la Fiorentina, e più che mai avrà bisogno del suo capitano nella veste migliore.