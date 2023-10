Il derby di Firenze, che riaccenderà i riflettori sul campionato, non è propriamente dietro l’angolo visto che mancano ancora dieci giorni. Ma piano piano ci sitiamo avvicinando, e quale miglior modo se non quello di accedere la macchina del tempo e tornare indietro di ventisei anni. Nella memoria di ogni tifoso azzurro ci sono sicuramente alcune partite che non potranno mai essere dimenticate, ed ognuno avrà certamente la sua personale classifica. Crediamo di non sbagliare dicendo che la partita del 28 settembre 1997 rientra sicuramente, per tutti, almeno tra le prime tre/quattro.

Una giornata speciale per ogni tifoso dell’Empoli, perchè quel giorno, per la prima volta, il piccolo Empoli andò a violare il campo dei più blasonati cugini. Era un calcio diverso da quello odierno, ed il gap tra l’Empoli e la Fiorentina era decisamente importante. Due squadre che lottavano per due obiettivi molto lontani, e con un Empoli che si poteva dire già orgoglioso di poter tornare a giocare sul quel campo dopo dieci anni. In mezzo c’era stata una gara di Coppa Italia nel 1993 (Empoli in serie C) persa 2-0. Una giornata storica per tutta Empoli, soprattutto per chi era presente nel “formaggino” dello stadio fiorentino. Era l’Empoli di Luciano Spalletti, neopromosso in serie A per la sua terza stagione storica. Era l’Empoli che arrivava sotto la nomea dei cugini di campagna.

La gara, iniziata con diversi errori da ambo le parti, si mette male al 23′ del primo tempo. Robbiati pesca meravigliosamente bene Batistuta, l’argentino sfugge alla marcatura di Baldini, salta Pagotto e deposita in rete. Difficile in quel momento non pensare che quella domenica si sarebbe potuta mettere davvero ma davvero male. Nel finale di primo tempo serve un ottimo intervento di Pagotto per respingere un tiro ravvicinato di Serena, andando cosi al riposo sotto di un solo gol. La riprese vede l’Empoli attaccare sotto il settore destinato agli ospiti. Al 60′ succede quello che nessuno di noi si aspettava ma che, sotto sotto, tutti speravamo. Invenzione di Capellini per Tonetto che di prima la mette sotto la traversa. Nello spicchio azzurro dello stadio gioia mista a totale incredulità. Ma il meglio deve ancora venire… La Fiorentina attacca alla ricerca del gol che la potrebbe riportare avanti, dietro però l’Empoli tiene e si registra una sola vera parata di Pagotto. Si entra nel recupero, un recupero che all’epoca non veniva segnalato espressamente come oggi ma totalmente a discrezione dell’arbitro. Il pareggio può andar bene, non perdere a Firenze, contro quella Fiorentina era di per se già una soddisfazione. Ma, al minuto 49 e 54 secondi la palla arriva a Pane sulla trequarti, il classe 1967 vede alla sua sinistra Martusciello in progressione e, soprattutto da solo; verticalizzazione perfetta, il 10 entra in area, un solo tocco al pallone e tiro sul secondo palo. Tutto il resto è storia e l’ha vissuta non può non avere la pelle d’oca. Rivediamoci le immagini del servizio RAI di allora