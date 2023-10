Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha rilasciato un intervista a Radio Bruno sull’inizio di stagione degli azzurri e in vista del derby con la Fiorentina.

“Per un club come il nostro è fondamentale tenere i conti in ordine, sostituire chi parte con altri nostri giovani. Oggi è sempre più difficile trattenere giocatori che hanno offerte più importanti. Un po’ di cose non hanno funzionato nel nostro avvio di stagione. Abbiamo dovuto rivedere tante cose, stiamo passando ad una quadratura un po’ differente rispetto a come eravamo partiti, stiamo cercando di trovare la quadra in fase difensiva, ma il percorso ovviamente, è appena iniziato, ed è lungo”.

Il Derby con la Fiorentina

“Intanto dobbiamo trovare la consapevolezza di poter far bene in ogni gara, anche a Firenze. Mi aspetto di vedere una conferma dei segnali di crescita che ci sono stati nelle ultime gare, che si trovino soluzioni offensive più efficaci, perché ad esempio contro l’Udinese si poteva vincere 4-1 ai punti, ma queste sono cose che lasciano il tempo che trovano. A vedere la Fiorentina sembra una gara inaffrontabile, sembra difficile poter fare punti a Firenze per una squadra come l’Empoli, ma cercheremo di fare bene, come sempre abbiamo fatto negli ultimi anni, a volte ci siamo riusciti”.

Baldanzi

“Sta crescendo Baldanzi, se dovessi fare un paragone mi ricorda un po’ Papu Gomez. Certo Papu diventò così a 25 anni, Baldanzi è ancora giovane, va protetto un po’ dalle pressioni perché è un ragazzo ancora. Non era partito benissimo, sa che ha doti e qualità, e capisce che può fare meglio. L’ultima gara, ad esempio, ha sbagliato un gol, e sono andato a confortarlo perché è un bravo ragazzo”.

Parisi

“Per noi Parisi è stato una delle note più belle degli ultimi anni. Lo abbiamo preso in C e accompagnato in A. Sapevamo anche i suoi margini di crescita, essendo molto giovane ancora. Ho spesso pensato che dovesse fare dei passi in avanti negli ultimi trenta metri del campo, ma a vederlo giocare adesso mi sembra di poter dire che Italiano ci abbia messo le mani sopra in maniera davvero importante nel farlo migliorare. Ha un gran motore, tanto che nei finali di gara si vede che ha ancora tante energie e fa la differenza”.