Prosegue il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato, gara che ci vedrà opposti al Parma al “Tardini”. Non emergono particolari novità dalla seduta di ieri, martedi, anche perché al momento l’infermeria non sta restituendo in maniera concreta quei giocatori che al momento sono fuori. Partiamo proprio con il dire che sia Zurkowski che Maleh stanno ancora lavorando a parte, e non è cosi certo il fatto che possano essere convocati per la sfida in Emilia. Stesso discorso anche per Pellegri.

Parlando in termini di formazione ci sono davvero pochi dubbi al momento per D’Aversa. Si potrebbe pensare anche ad una formazione simile a quella vista contro il Napoli, con il solito ballottaggio in mezzo tra Henderson ed Anjorin. Le caratteristiche dello scozzese, però, potrebbero essere più adatte alla sfida di mercoledi prossimo con l’Inter. Chiaro che il tecnico azzurro dovrà ragionare anche sul dispendio energetico, visto che dopo Parma si torna in campo dopo tre giorni. La sensazione è che si dia priorità, e non solo cronologica, alla gara di domenica prossima, facendo poi i conti con l’eventuale situazione per la gara che verrà.