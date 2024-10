Il doppio ex di Empoli e Parma, Marco Marchionni, ha rilasciato alcune battute nell’edizione odierna de “La Nazione” in vista della partita di domenica tra le due squadre.

Marchionni, come arrivano Empoli e Parma a questo scontro diretto?

“Entrambe bene perchè il Parma secondo me ha raccolto meno di quanto meritato sul campo e l’Empoli finora ha fatto molto bene. Brava la società a scegliere l’allenatore giusto e D’Aversa a far giocare a calcio la squadra, dandole subito l’identità che le serviva.”

Cosa deve temere l’Empoli degli emiliani e su cosa invece dovrà puntare per fare risultato?

“L’Empoli dovrà solo giocare come sa, del resto contro Lazio e Napoli ci sta di perdere, ma ha già dimostrato di poter fare risultati importanti su qualsiasi campo. Quello che dovrà temere, invece, sono i primi tempi del Parma che li fa sempre il massimo. La squadra di Pecchia, semmai, deve imparare a portare a casa la vittoria quando passa in vantaggio.”

Quanto sta incidendo il lavoro di D’Aversa?

“Il mister è stato bravo a portare le sue idee trovando un gruppo di ragazzi disposto a seguirlo ed è qui che si è creata la magia. Adesso però sarà importante portarla fino in fondo perchè il percorso del Frosinone dello scorso anno deve insegnare. Per questo talvolta bisognerà essere magari più brutti, ma più determinati e cinici.”

Come ricorda il periodo a Empoli?

“Per me è stata una seconda famiglia, ero giovanissimo e per me era come trovarmi a casa. Qualsiasi persona, dal magazziniere alla signora che ci lavava e stirava i vestiti, mi hanno aiutato a crescere. In campo poi ho trovato senatori come Giampieretti, Fusco, Ficini, Baldini, Berti, Grella, solo per citarne alcuni, che mi hanno aiutato molto dandomi poi la possibilità di fare la carriera che ho fatto.”

Un pronostico per domenica?

“Non saprei, ma sono convinto che vedremo una bella partita perchè si affrontano due squadre che giocano a calcio, ben organizzate ma non noiose, che hanno quel qualcosa in più che incuriosisce.”

Personalmente, è in attesa di qualche chiamata?

“Vediamo se viene fuori qualcosa di interessante, la voglia è tanta ma aspetto la situazione giusta.”