È iniziata dalle ore 16:00 la vendita libera dei biglietti per Empoli-Inter, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 al Castellani Computer Gross Arena e la società azzurra ha comunicato che, dopo i due giorni di prelazione, alcuni settori dello stadio sono già esauriti. Facile prevedere un Castellani gremito come nelle ultime gare interne giocate.

Esauriti i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale, i tagliandi dei settori disponibili potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) oppure online su https:// empolifc.vivaticket.it (unicamente nella giornata di giovedì 24 ottobre anche presso le Biglietterie dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ubicate sotto la Tribuna Laterale Sud, aperte dalle 16.00 alle 19.30).