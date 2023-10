L’attaccante azzurro, Mattia Cancellieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Fiorentino in vista del derby con la Fiorentina.

“Sento che la gente parla dell’avvicinamento a questa partita. Una gara che va vissuta con emozioni più forti, per rispetto ai cittadini di Empoli e dei tifosi che ci seguono. Bisogna scendere in campo con la voglia di fare risultato. E poi quella con la Fiorentina è una partita che può spostare gli equilibri: fare punti a Firenze, contro una squadra così forte, potrebbe significare dare una svolta al nostro campionato.”

Come affronterete la Fiorentina?

“Ora noi abbiamo entusiasmo, voglia di fare e di toglierci delle soddisfazioni. Andremo a Firenze per giocarci le nostre carte, consapevoli della forza della Fiorentina, che sta facendo un campionato importante e che ha grandi giocatori. Sappiamo che non sarà facile e abbiamo grande rispetto della squadra viola, ma nè timore nè paura che ci possa frenare nel portare avanti la nostra partita.”

Con Andreazzoli l’Empoli ha cambiato volto: ora gioca, crea e subisce pochi gol. Cos’è successo?

“Sapevamo che qualcosa dovevamo cambiare, perchè non stavamo rendendo come sapevamo e come potevamo. Il Mister ci ha aiutato a effettuare un cambiamento più che altro mentale, così abbiamo tirato fuori l’orgoglio. Ora siamo presenti in campo, lottiamo fino all’ultimo e non subiamo gli avversari, anche quando hanno una struttura fisica diversa dalla nostra.”

Lei può ricoprire ogni ruolo sul fronte d’attacco ma quale predilige?

“Ho sempre giocato ala destra, anche se quando ero più piccolo ho fatto anche l’esterno sinistro e, alla Lazio, pure la punta centrale. Devi dire che quando il Mister mi ha chiesto “che ne dici di giocare a sinistra”?, sono rimasto un pò sorpreso, perchè non mi ero allenato per giocare in quella posizione. Poi mi ha impiegato come esterno sinistro contro la Salernitana e mi sono trovato bene. Ho avuto belle sensazioni. però è vero, mi piace giocare su tutto il fronte d’attacco: a destra, a sinistra e, all’occorrenza, anche punta centrale, com’è successo nel finale di gara contro l’Udinese.”

Cosa manca all’Empoli, che di situazioni offensive ne crea tante, per risolvere il problema del gol?

“Solo di buttarla dentro, ma sono sicuro che ci arriveremo presto. Stiamo lavorando bene, entriamo nell’area avversaria molto spesso e stiamo cercando di migliorare ogni minimo dettaglio: il gol sarà una conseguenza.”

Il primo gol in A lo ha segnato all’Empoli di Andreazzoli nel 2022: lo ricorda il Mister?

“Si, lo ricorda. Me lo ha anche detto…..”

Quindi è in debito con lui?

“Eh si, adesso devo fare qualche gol agli avversari.”

Cancellieri in tre parole.

“Divertente, estroso e lavoratore”