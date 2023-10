Sono in vendita da pochi minuti i biglietti per assistere al derby che si giocherà lunedi 23 Ottobre, ore 20:45, allo stadio “Franchi” di Firenze. La gara è valida come nona giornata del campionato di serie A.

I tagliandi sono in vendita tramite il circuito “Vivaticket”, e possono essere acquistati sia online che nei punti vendita fisici. Ad Empoli suggeriamo quello del “Centro di Coordinamento”. Il prezzo del tagliano per il settore dedicato ai tifosi azzurri è di 21 euro più 2 di prevendita. Per chi non volesse raggiungere lo stadio fiorentino con mezzi propri, lo stesso centro di coordinamento organizza dei pullman con partenza 18:30 dallo stadio di Empoli. Per tutti i dettagli degli altri settori vi rimandiamo al sito https://www.bigliettifiorentina.com/

La vendita sarà attiva per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di domenica 22 ottobre. Si raccomanda di non recarsi a Firenze se sprovvisti di tagliando.