Da qualche anno c’è un nuovo dato statistico, con il quale si va ad analizzare un dato particolare e molto virtuale. Ma è un dato sul quale le squadre si basano molto per capire il loro andamento. Se ricorderete, anche Andreazzoli lo citò in occasione della partita giocata contro l’Inter. Questo è il dato XG, ovvero i gol attesi. L’Expected Goal (XG) è una metrica che ha l’obiettivo di misurare la probabilità che un tiro si trasformi in un gol. Ad ogni tiro è quindi associato una probabilità di successo. Se un tiro ha un xG di 0.1 vuol dire che è molto difficile che quel tiro diventi un gol, ha solo il 10% di probabilità che ciò avvenga.

Stando a questo dato, e rileggendo tutte ed otto le partite degli azzurri, si evince come due di queste avrebbero dovuto avere un esito diverso. Ed a favore dei nostri. Già la gara con il Verona, persa per 0-1, vede in questo dato uno 0,70 dell’Empoli contro uno 0,51 del Verona. Questo si traduce in una maggiore pericolosità dell’Empoli ed un risultato che sarebbe potuto essere giusto anche sullo 0-0. E’ invece abbastanza realistico il dato emerso dalla gara di Monza, dove l’Empoli perde 2-0 ed a livello XG vede i brianzoli con 1,99 e gli azzurri 0,97: i due gol di scarto sono giustificati. Sarebbe potuta invece essere più larga la sconfitta con la Juve, almeno di un gol, mentre a Roma il giusto risultato – sempre in base a questo virtuale dato – sarebbe potuto essere quello di 3-0.

0,31 contro 1,65 il dato emerso dalla partita contro l’Inter, la prima di Andreazzoli. Anche qui niente da dire per la sconfitta. E’ invece davvero scarsa, a livello numerico, la vittoria con la Salernitana. I tre punti li prendiamo lo stesso, ma il dato XG vede l’Empoli a 3,22 con i campani a 0,62. Giusta la sconfitta di Bologna, anche se magari lo scarto poteva essere massimo di due gol, mentre la gara con l’Udinese vede gli azzurri ad 1,27 ed i friulani a 0,73. Se avete ben capito il meccanismo, allora saremo tutti d’accordo dicendo che il giusto risultato sarebbe stato quello di 1-0 per l’Empoli. Ecco quindi che l’Empoli meriterebbe tre punti in più in classifica, ma ne dovremmo vedere due in meno al Verona ed uno in meno all’Udinese… tutto assumerebbe adesso un altro colore.