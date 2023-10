Riprenderà domani, martedì 17 ottobre, la preparazione degli azzurri. In vista il derby di Firenze che si giocherà alle 20:45 di lunedì 23 ottobre. Una partita non certo semplice, contro una Fiorentina che sembra star davvero bene e che vorrà dimostrare la non casualità del successo di Napoli. Di contro l’Empoli ha bisogno di punti, per cercare di iniziare a dare reale sostanza ai miglioramenti prestazionali delle ultime gare. Spiragli nel calendario non ce ne sono, ed allora ci deve essere la giusta mentalità per andare a prenderseli anche con squadre, sulla carta, più forti.

Da domani mister Andreazzoli inizierà ad entrare nel merito proprio del match, iniziando a mettere dentro la giusta proposta per cercare di andare al meglio a Firenze. Purtroppo si dovrà attendere giovedì per avere tutta la squadra a disposizione, con i definitivi rientri dei nazionali. Si spera invece che tutte quelle situazioni borderline a livello fisico, possano rientrare da subito. Abbiamo raccontato che la settimana scorsa si è chiusa con diversi elementi a parte. Andando oltre a Pezzella, fuori per diverso tempo, l’unica reale situazione più preoccupante è quella di Ismajli. L’albanese potrebbe non farcela. Chi invece ci sarà, è Maldini.

Non ci attendiamo grosse novità dal punto di vista tattico. L’andremo a giocare con il 4-3-2-1, anche se – come vi abbiamo raccontato – il tecnico di Massa prova anche altre soluzioni. Rispetto invece al possibile undici che scenderà in campo ci sono diverse incognite, già a partire dalla porta; Caprile sta oggettivamente bene, e quindi o rientra, o le gerarchie sono cambiate. Anche in mezzo ci saranno da fare varie valutazioni, se dovesse star bene ci si attende di vedere Ranocchia nel ruolo di play, con Marin e Maleh ai lati. Se le condizioni di Caputo – cosi come dovrebbe essere – saranno ottimali, l’ex Entella sarà il punto fermo dell’attacco con varie possibilità dietro di lui. Le ultime gare hanno fatto vedere un Cancellieri davvero in buona forma, ma gli ultimi allenamenti hanno anche evidenziato una crescita di quel Cambiaghi che stiamo tutti aspettando. La difesa, invece, dovrebbe essere reparto di certezze.