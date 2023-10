fonte La Nazione ed. Firenze:

Ultimo giorno di riposo, da domani si farà sul serio in vista dell’Empoli. La Fiorentina sta ricaricando le batterie anche in attesa del rientro dei suoi nazionali. Gli europei e Kouame si uniranno ai compagni nei prossimi giorni mentre invece bisognerà attendere almeno venerdì per rivedere al Viola Park Quarta, Gonzalez e Beltran, impegnati giovedì notte contro il Perù. Le buone notizie sono arrivate nelle ultime ore dal brasiliano Dodo, che all’interno di una delle palestre del Viola Park si è fatto riprendere per i suoi follower durante la riabilitazione con il fisioterapista Stefano Dainelli. Dodo, senza tutore, ha percorso a piedi la palestra da cima a fondo con una buona andatura, mostrando evidenti passi in avanti dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio destro dello scorso 27 settembre. Nei prossimi giorni sono attese novità per quanto riguarda Christensen (vicino al rientro) e Mina, mentre Pierozzi prosegue il suo percorso in gruppo in attesa della prima convocazione.