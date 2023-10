Sono due i successi azzurri riportati dallo stadio “Franchi” di Firenze. Il primo, che abbiamo ben rievocato settimana scorsa, è quello del settembre 1997. Il secondo arriva venti anni dopo e porta sempre la firma di Giovanni Martusciello. Si, perchè quella era la squadra allenata dell’ex “bellu guaglione”, squadra che purtroppo però non riuscì a salvarsi a fine anno. La gara arrivò nella parte finale della stagione sportiva 2016/17, e gli azzurri stavano cercando di recuperare punti per mantenere viva quella speranza che poi si infranse a Palermo.

Dopo una lunga serie di sconfitte, ed un brutto pareggio interno con il Pescara, l’Empoli aveva visto ridotte a tre le lunghezze dal Crotone terzultimo. La gara di Firenze faceva paura, ed in molti pensavano che proprio quel giorno potesse esserci il clamoroso aggancio. Gli azzurri entrarono invece in campo con grande piglio, e furono di marca empolese i primi veri pericoli del match. L’Empoli trovò il vantaggio al 37′ del primo tempo grazie ad El Kaddouri che sfruttò una respinta sbagliata di Tatarusanu. La ripresa fu più complicata, con la Fiorentina a cercare di rimettere a posto la gara, e con un pareggio trovato dopo nove minuti da Tello. Ma una vittoria a Firenze deve arrivare in maniera particolare, quasi magica. E cosi succede che nei primi minuti di recupero (quando il pari sarebbe stato già apprezzato) Pucciarelli entra in era e su di lui commette fallo Borja Valero. Rigore per l’Empoli al 93′. Chi lo calcia? Chi si prende questa grande responsabilità? A sorpresa a prendere in mano il pallone è un certo Manuel Pasqual, che fino a pochi mesi prima della Fiorentina era il capitano. Palla nel sacco, e tutti sotto il settore ospiti… Rivediamocela