Sfida numero 15 quella di domenica pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio, con un bilancio, nelle 14 gare totali giocate, di 0 vittorie azzurre, 5 pareggi e 9 affermazioni laziali.

La prima sfida sul terreno dell’Olimpico con la Lazio risale al 1 giugno 1986, Serie B, con la gara che si chiuse 0-0. Doppio confronto nella massima serie sul finire degli anni novanta con una doppia sconfitta: nella stagione 1997/98 la Lazio vinse 3-1 con gol di Nedved, Negro e Gottardi e Cappellini a firmare il provvisorio pari azzurro; un anno più tardi 4-1 per i biancocelesti, con una doppietta di Negro e le reti di Salas e Mancini, con Carparelli a realizzare il gol empolese. Le due squadre si ritrovano di fronte due volte nella stagione 2002/03: sconfitta in Coppa Italia per 2-0 con reti di Pancaro e Simone Inzaghi; sconfitta anche in campionato, 4-1 con Buscè a firmare il provvisorio vantaggio per gli uomini di Baldini prima delle reti di Claudio Lopez Corradi, Simeone e Castroman. Ancora una sconfitta nella stagione successiva, 3-0, con le reti di Couto, Zauri e Stam.

Il 2 aprile 2006 il primo pari azzurro all’Olimpico, in un pirotecnico 3-3: Lazio avanti con Pandev e Behrami, Tosto e Tavano trovano il pari, Di Canio riporta avanti i padroni di casa prima che un autorete di Oddo nel recupero fissi il definitivo 3-3. Nuova sconfitta nel campionato 2006/07, ancora 3-1, con le reti laziali di Pandev, dell’ex Rocchi e di Manfredini, con il gol della bandiera firmato da Almiron. Pari nella stagione successiva, con la gara del 16 settembre 2007 che si chiuse 0-0. Arriviamo alle ultime sfide, con la Lazio vittoriosa nell’aprile del 2015 4-0, con i gol di Mauri, Klose, Candreva e Felipe Anderson; sconfitta azzurra nell’aprile del 2016 (2-0 con i gol di Candreva e Onazi), nel settembre dello stesso anno, sempre per 2-0, con le firme di Keita e Lulic e nel febbraio del 2019 (1-0 Lazio, rigore di Caicedo). Veniamo agli ultimissi precedent; confronto il 6 gennaio del 2022 anno chiuso 3-3: azzurri avanti con Bajrami e Zurkowski, rimonta Lazio con Immbole e Milinkovic Savic, nuovo vantaggio Empoli con Di Francesco e definitivo pari ancora di Milinkovic Savic. Altro pareggio nel gennaio del 2023, in rimonta con Caputo e Marin a pareggiare le reti di Anderson e Zaccagni.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate all’Olimpico tra aquilotti ed azzurri:

1985/86 Serie B 0-0

1997/98 Serie A 3-1

1998/99 Serie A 4-1

2002/03 Serie A 4-1

2003/04 Serie A 3-0

2005/06 Serie A 3-3

2006/07 Serie A 3-1

2007/08 Serie A 0-0

2014/15 Serie A 4-0

2015/16 Serie A 2-0

2016/17 Serie A 2-0

2018/19 Serie A 1-0

2021/22 Serie A 3-3

2022/23 Serie A 2-2