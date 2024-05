La squadra azzurra prosegue il lavoro in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Terzultima di campionato, punti in palio davvero pesanti per provare a tirarsi fuori da una situazione che è tornata a farsi complessa.

Si lavora sempre sui concetti basici del 3-4-2-1. Non ci si dovrebbe scostare nemmeno nella sfida dell’Olimpico. Non ancora al meglio Walukiewicz, si rivedrà quindi lo stesso assetto difensivo visto contro il Frosinone. In mezzo potrebbero esserci delle variazioni, con il ritorno di Maleh dal primo minuto che sembra scontato. Ballottaggio tra Pezzella e Cacace, le non buone prestazioni del primo potrebbero stavolta far pendere l’ago della bilancia verso il neozelandese. Nella metà destra del campo, Gyasi e Grassi. In avanti si potrebbe rivedere la coppia Cambiaghi-Fazzini, attenzione però all’ex Cancellieri che viene da un ottima settimana. Per il ruolo di punta centrale potrebbe essere tornato il momento di vedere Ciccio Caputo dal primo minuto.

Squadra in campo oggi e domani a porte chiuse.