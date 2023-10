La Serie A tornerà sabato in campo con gli anticipi della nona giornata. Dopo otto giornate disputate in testa alla classifica troviamo il Milan con 21 punti, due in più dei cugini dell’Inter al secondo posto con 19 punti. Per molti addetti ai lavori la lotta scudetto sarà proprio tra queste due squadre. Al terzo posto, appaiate, Juventus e Fiorentina con 17 punti. Proprio la squadra di Italiano è la grande sorpresa di questo avvio di stagione ed è reduce dalla grande vittoria a Napoli.

Fuori dalla zona Champions il Napoli, al quinto posto con l’allenatore Garcia che alla fine è stato confermato dalla società ma che appare sfiduciato da tutto l’ambiente. In zona Europa con 12 punti troviamo Monza, Frosinone e Lecce. Le squadre di Di Francesco e D’Aversa, pronosticate in estate come le candidate principali alla retrocessione, sono tra le protagoniste assolute in positivo avendo mostrato un bel gioco su tutti i campi e diversi giovani interessanti. Per il Monza si tratta di una conferma dopo l’ottimo campionato scorso. In ritardo e in difficoltà, a metà classifica, Roma e Lazio alle prese con diversi problemi interni.

Nella parte bassa di classifica riteniamo in lotta per la salvezza le attuali ultime 5 squadre: Verona, Udinese, Empoli, Salernitana e Cagliari racchiuse tutte in 6 punti. Per quanto riguarda Empoli e Salernitana si è già operato il cambio di allenatore mentre Udinese e Cagliari finora hanno confermato i rispettivi allenatori. Il Verona dopo una partenza spint è in leggera flessione con un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare disputate.

Mancano ancora 30 giornate alla fine, troppo presto per eventuali giudizi che potrebbero essere stravolti in positivo o in negativo nel corso della stagione.

Questo il programma della prossima giornata:

Verona-Napoli sabato 21/10 ore 15:00

Torino-Inter sabato 21/10 ore 18:00

Sassuolo-Lazio sabato 21/10 ore 20:45

Roma-Monza Domenica 22/10 ore 12:30

Bologna-Frosinone Domenica 22/10 ore 15:00

Salernitana-Cagliari Domenica 22/10 ore 15:00

Atalanta-Genoa Domenica 22/10 ore 18:00

Milan-Juventus Domenica 22/10 ore 20:45

Udinese-Lecce Lunedì 23/10 ore 18:30

Fiorentina-Empoli Lunedì 23/10 ore 20:45