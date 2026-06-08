Le indicazioni che arrivano nelle ultime ore sembrano portare tutte nella stessa direzione: Fabio Caserta è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Catania. Una situazione che, in realtà, avevamo già raccontato nei giorni scorsi grazie anche al prezioso contributo di alcuni colleghi siciliani, che avevano segnalato come il nome dell’ex tecnico azzurro fosse tra quelli maggiormente apprezzati dalla dirigenza rossazzurra. Adesso, però, i contatti tra le parti sembrano essersi intensificati in maniera significativa e non è da escludere che già nei prossimi giorni possa arrivare il definitivo nero su bianco. Le conferme che stanno emergendo sono diverse e convergenti. Il progetto del Catania, società che ripartirà ancora dalla Serie C ma con l’ambizione dichiarata di recitare un ruolo da protagonista, avrebbe convinto Caserta, che sarebbe pronto ad accettare una nuova sfida in una piazza tra le più importanti e passionali della categoria.
Di riflesso, questa situazione va anche a rafforzare l’idea che le strade tra l’Empoli e l’allenatore calabrese siano destinate a separarsi definitivamente dopo l’esperienza conclusa poco più di un mese fa. Per diverso tempo Caserta era sembrato poter rappresentare il candidato principale per una possibile prosecuzione del rapporto con il club azzurro, anche alla luce delle indicazioni che erano filtrate nelle giornate successive alla fine del campionato. Evidentemente, però, qualcosa è cambiato. Il particolare momento che sta vivendo la società azzurra, impegnata in una fase delicata e importante di transizione, potrebbe aver inciso sulle tempistiche e sulle valutazioni complessive. In questo contesto, l’arrivo di una proposta concreta e strutturata come quella del Catania avrebbe spinto Caserta verso quella che appare oggi la soluzione più probabile per il suo futuro. Naturalmente continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda e vi aggiorneremo su ogni eventuale sviluppo, ma la sensazione, supportata dai riscontri raccolti, è che la strada sia ormai tracciata e conduca sempre più chiaramente verso Catania.
Non credo che saremo in tanto a strapparci i capelli(anche perché per molti di noi su pure preziosi, visto che non son neppur più tanti).
…. si tratta di Caserta…. non di Conte o Spalletti…. non mi sembra una figura insostituibile, ce ne possiamo fare una ragione…. prima definiamo l’assetto societario con i relativi piani, poi c’è tutto il tempo per costruire la parte sportiva….
Esatto, anche quelli favorevoli ad una sua permanenza non erano cosi convinti come per altri in passato.
Grazie di tutto e buona fortuna a Catania, dove tra l’altro è stato da giocatore.
viriamo su calabro
Io ero tra quelli a cui non sarebbe dispiaciuto dare a Caserta un’altra possibilità, comunque non è un dramma se sceglie un’altra strada. Gli auguro comunque di far bene, in qualsiasi squadra scelga di andare e speriamo possa arrivare un allenatore che possa far bene ad Empoli.
Sì, a prescindere da tutto, ci ha salvati per cui in bocca al lupo al mister.Quanto a noi secondo me le voci di mercato per adesso subiranno una stasi. Se come penso ,ci sarà un passaggio di mano importante ci subentra vorrà avere voce in capitolo.
Come dopo Empoli Vicenza dicemmo grazie ad Aglietti (domani sarà l’anniversario) così adesso diciamo grazie a mister Caserta e andiamo avanti.
vediamo dal 15 giugno chi sara’ l EFC spa e cosa ci riservera’ il futuro , se cosi fosse serve un cambio vero in panchina e sposare un programma di 2 anni futuri, politica di acquisto dei giocatori con caratteristiche per l allenatore e prospettive di rivendita futura , fine dei prestiti.
Non credo che anche con l ingresso di un nuovo socio /proprietario o Holding che sia , ci sia l ambizione della serie A a breve ma di creare valore ( €€€ ) .
le giovanili sfornano e se avessimo anche uno scouting di livello , avremo un futuro divertente , perche’ andare allo stadio lo deve essere , vedere giocare al calcio e avere il piacere di vedere le partite…..non lo scempio di quest anno
NON CI SIA L ambizione delle serie A
👍
io dico che siamo all 8/06 .. il campionato é finito da un mese.. ancora non é stato fatto niente..
proprieta, allenatore, idee di mercato.. tra un mese inizia la preparazione.. mah
quante squadre di b hanno fatto qualcosa? Nessuna. Nessun acquisto di nessuno e oltre mezze non hanno l allenatore. Ci sono tempi quasi tecnici. Prima si smuove la A e poi a cascata la B. Oltre tutto una proprietà non si cambia in 20 gg. Finché non era chiara la salvezza nessun americano ti avrebbe mai comprato.
Lo capisci che siamo ad un punto di svolta epocale per la nostra storia o non ti è ancora ben chiaro??Continuiamo a guardare il nostro piccolo orticello… vai.. Siamo proprio ottusi noi empolesi…
Bono, stai bono…. tempo per costruire la squadra ce n’è a sufficienza…. l’importante è capire quali saranno i programmi…. e comunque credo che su quelli chiaccherati di C, ci sia più che un discorso avviato….
A mio sommesso parere Catania è il suo ambiente, anche perché mi pare ci abbia pure giocato. Non avrà vita facile per la fame che hanno di promozione e per la concorrenza nel girone (Salernitana, Pescara, Crotone, e salvo ripescaggio Bari!).