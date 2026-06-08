Le indicazioni che arrivano nelle ultime ore sembrano portare tutte nella stessa direzione: Fabio Caserta è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Catania. Una situazione che, in realtà, avevamo già raccontato nei giorni scorsi grazie anche al prezioso contributo di alcuni colleghi siciliani, che avevano segnalato come il nome dell’ex tecnico azzurro fosse tra quelli maggiormente apprezzati dalla dirigenza rossazzurra. Adesso, però, i contatti tra le parti sembrano essersi intensificati in maniera significativa e non è da escludere che già nei prossimi giorni possa arrivare il definitivo nero su bianco. Le conferme che stanno emergendo sono diverse e convergenti. Il progetto del Catania, società che ripartirà ancora dalla Serie C ma con l’ambizione dichiarata di recitare un ruolo da protagonista, avrebbe convinto Caserta, che sarebbe pronto ad accettare una nuova sfida in una piazza tra le più importanti e passionali della categoria.

Di riflesso, questa situazione va anche a rafforzare l’idea che le strade tra l’Empoli e l’allenatore calabrese siano destinate a separarsi definitivamente dopo l’esperienza conclusa poco più di un mese fa. Per diverso tempo Caserta era sembrato poter rappresentare il candidato principale per una possibile prosecuzione del rapporto con il club azzurro, anche alla luce delle indicazioni che erano filtrate nelle giornate successive alla fine del campionato. Evidentemente, però, qualcosa è cambiato. Il particolare momento che sta vivendo la società azzurra, impegnata in una fase delicata e importante di transizione, potrebbe aver inciso sulle tempistiche e sulle valutazioni complessive. In questo contesto, l’arrivo di una proposta concreta e strutturata come quella del Catania avrebbe spinto Caserta verso quella che appare oggi la soluzione più probabile per il suo futuro. Naturalmente continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda e vi aggiorneremo su ogni eventuale sviluppo, ma la sensazione, supportata dai riscontri raccolti, è che la strada sia ormai tracciata e conduca sempre più chiaramente verso Catania.