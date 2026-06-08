Ieri in Estonia la Nazionale Italiana di calcio Under 27 allenata da mister Franceschini si è laureata Campione d’Europa. Della squadra facevano parte anche tre giocatori dell’Empoli FC: Edoardo BIONDINI (che della squadra Nazionale era Capitano), Jacopo LANDI e Diego PERILLO, tutti giocatori della squadra Under 17 allenata da mister Tonelli. La Finale è stata giocata con il Belgio che, dopo essere passato in vantaggio all’85’ è stato raggiunto dagli azzurri al 91’. Si è così andati ai calci di rigore nei quali decisivo è stato quello siglato da Perillo che ha consegnato all’Italia il Titolo continentale. Nonostante il trionfo europeo nessun riposo per i tre azzurri: mercoledì a Roma, sponda Lazio, è prevista la Semifinle di andata per la conquista dello scudetto della Categoria.

Da parte di Pianetaempoli le più sincere congratulazioni a Edoardo, Jacopo e Diego, con la speranza di vederli quanto prima in prima squadra.