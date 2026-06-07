Con la gara di ritorno dei playoff di Serie C che ha visto la vittoria dell’Ascoli 3-0 sul Brescia (all’andata era terminata 1-1 a Brescia), si è completato il quadro della prossima Serie B 2026/27; ecco le venti squadre partecipanti:

1. Arezzo
2. Ascoli
3. Avellino
4. Benevento
5. Carrarese
6. Catanzaro
7. Cesena
8. Cremonese
9. Empoli
10. Hellas Verona
11. Juve Stabia
12. Mantova
13. Modena
14. Padova
15. Palermo
16. Pisa
17. Sampdoria
18. Sudtirol
19. Virtus Entella
20. Vicenza

Articolo precedentePEnsieri Azzurri | Il tempo dei fondi
Articolo successivoTre azzurri sul tetto d’Europa: Biondini, Landi e Perillo vincono con l’Italia il titolo continentale
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here