Con la gara di ritorno dei playoff di Serie C che ha visto la vittoria dell’Ascoli 3-0 sul Brescia (all’andata era terminata 1-1 a Brescia), si è completato il quadro della prossima Serie B 2026/27; ecco le venti squadre partecipanti:

1. Arezzo

2. Ascoli

3. Avellino

4. Benevento

5. Carrarese

6. Catanzaro

7. Cesena

8. Cremonese

9. Empoli

10. Hellas Verona

11. Juve Stabia

12. Mantova

13. Modena

14. Padova

15. Palermo

16. Pisa

17. Sampdoria

18. Sudtirol

19. Virtus Entella

20. Vicenza