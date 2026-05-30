Per la nuova stagione l’Empoli potrebbe puntare su alcuni calciatori che si sono messi in luce nel Campionato Primavera 2. Naturalmente sarebbe un inserimento graduale, che permetterebbe ai calciatori di non essere subito sballottati in un contesto difficile come la Serie B. Vediamo chi sono i maggiori indiziati:

Salvatore Monaco

Ovviamente il primo nome è quello di Salvatore Monaco, classe 2007, autore di 25 reti nella regular season e conseguentemente capocannoniere del campionato. Il prolifico attaccante cresciuto nel Perugia è arrivato a Empoli nell’estate 2024 ed ha assunto, fin da subito, un ruolo importante nelle giovanili. Ritenuto imprescindibile da Filippeschi, sa muoversi bene negli spazi.

Matteo Egan

Può giocare su entrambe le fasce ed è un laterale prezioso, soprattutto nei moduli con la difesa a tre. Egan è nato a San Frediano a Settimo, vicino Firenze, ma possiede anche il passaporto irlandese. Durante l’ultima stagione appena trascorsa si è dimostrato sempre affidabile e sul pezzo. Non disdegna neppure gli inserimenti in zona-gol.

Dawid Bembnista

Nato in Polonia nel 2007, Bembnista è un difensore centrale ben dotato fisicamente ma anche tecnicamente. Uno dei classici difensori eleganti che sanno anche impostare. Arrivato a Empoli nel 2023 dalla squadra polacca del FASE Szczecin, si è distinto in queste stagioni per la sua regolarità di rendimento.

Thomas Campaniello

Campaniello è un attaccante di grande prospettiva, che ha già esordito in Serie A con D’Aversa in panchina. Protagonista la scorsa estate al Mondiale Under 17, quest’anno ha dovuto convivere con un paio di infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità. Viene comunque monitorato e considerato uno dei migliori prospetti in ottica futura.

Mattia Huqi

Di nazionalità albanese ma nato a Livorno. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma è stato uno dei protagonisti indiscussi della stagione. Si tratta di un centrocampista brevilineo, un classico regista davanti alla difesa dai piedi buoni e dal pensiero veloce.