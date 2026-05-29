Dopo il Venezia e il Frosinone, il Monza è la terza squadra promossa in Serie A!! La squadra di Bianco ha perso 2-0 la gara di ritorno di stasera con il Catanzaro ma avendo vinto 2-0 all’andata e in virtù del miglior piazzamento in campionato è promosso nella massima serie. Onore al Catanzaro che ha fatto una grandissima partita sfiorando più volte anche il terzo gol. Monza in Serie A dopo un anno dalla retrocessione mentre il Catanzaro resta in B.

MONZA-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 39′ Felipe Jack (C), 78′ Frosinini (C)

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni (70′ Lucchesi); Bakoune (75′ Antov), Pessina, Colombo, Azzi; Hernani (83′ Obiang), Mota Carvalho (46′ Petagna); Cutrone (69′ Caso). All. Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro (78′ Koffi), Antonini, Felipe Jack (63′ Frosinini); Favasuli, Petriccione, Pontisso (46′ Pompetti), Di Francesco (55′ Alesi); Liberali (77′ D’Alessandro), Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.