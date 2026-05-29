Dopo il Venezia e il Frosinone, il Monza è la terza squadra promossa in Serie A!! La squadra di Bianco ha perso 2-0 la gara di ritorno di stasera con il Catanzaro ma avendo vinto 2-0 all’andata e in virtù del miglior piazzamento in campionato è promosso nella massima serie. Onore al Catanzaro che ha fatto una grandissima partita sfiorando più volte anche il terzo gol. Monza in Serie A dopo un anno dalla retrocessione mentre il Catanzaro resta in B.

MONZA-CATANZARO 0-2

MARCATORI: 39′ Felipe Jack (C), 78′ Frosinini (C)

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni (70′ Lucchesi); Bakoune (75′ Antov), Pessina, Colombo, Azzi; Hernani (83′ Obiang), Mota Carvalho (46′ Petagna); Cutrone (69′ Caso). All. Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro (78′ Koffi), Antonini, Felipe Jack (63′ Frosinini); Favasuli, Petriccione, Pontisso (46′ Pompetti), Di Francesco (55′ Alesi); Liberali (77′ D’Alessandro), Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

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Tommaso Chelli

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6 Commenti

  1. bella partita. Iemmello è andato a 5 cm dal 3 0.
    Il bello di questo sport. Da spettatori neutrali ci siamo goduti dei bei play off.

  2. il catanzaro ha giocato una randissima gara,meritava di piu’ il monza una squadra piu’ impaurita complimenti ai calabresi e ad aquilani!

  4. Partita bella davvero, col Monza in stile Empoli di quest’anno, fermo sulle gambe e molle all’inverosimile.
    Delle tre retrocesse di anno, solo noi siamo rimasti giù, e pure a c**o. Bene ma non benissimo.

  6. Onore al Catanzaro!
    Ma mi fa piacere che il Monza sia stato promosso, non fosse altro per i regali nei due ultimi campionati.

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