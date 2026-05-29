Tra le tante questioni che dovranno essere affrontate nelle prossime settimane dall’Empoli, ce n’è una che, almeno ad oggi, resta sullo sfondo ma che potrebbe progressivamente guadagnare spazio. Parliamo del futuro di Simone Romagnoli, giocatore tornato in azzurro durante il mercato di gennaio e la cui permanenza non sarebbe da escludere a priori. Sia chiaro, al momento non ci sono decisioni definitive né situazioni particolarmente avanzate. L’Empoli ha davanti a sé passaggi ben più urgenti da definire. Prima dovrà essere chiarito il quadro societario, poi sarà il momento di individuare la guida tecnica e soltanto successivamente si entrerà nel vivo delle valutazioni relative alla costruzione della rosa. Tuttavia, da quanto raccolto, il tema esiste e qualche riflessione sarebbe già stata avviata.

Quando Romagnoli è tornato ad Empoli lo scorso inverno, con addosso anocora un lungo infortunio da smaltire, c’era molta curiosità sul suo impiego. Serviva tempo per ritrovare condizione e ritmo partita. Tempo che, pian piano, è arrivato. Nella parte finale della stagione Fabio Caserta gli ha concesso fiducia e continuità, utilizzandolo con una certa regolarità. Le sue prestazioni hanno raccontato luci ed ombre, come è giusto che sia. Non tutto è stato perfetto e sarebbe inutile raccontare una realtà diversa. Alcune incertezze sono emerse, così come alcuni errori che hanno inciso in determinate circostanze. L’ultima gara di Monza rappresenta probabilmente uno degli esempi più evidenti. Eppure sarebbe ingeneroso fermarsi soltanto a questo aspetto. Perché Romagnoli ha mostrato di poter essere ancora utile. Magari non come il difensore dominante visto negli anni migliori, ma certamente come elemento capace di portare esperienza, conoscenza dell’ambiente e personalità. Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe avere un peso specifico non trascurabile nelle valutazioni della società. L’Empoli che verrà sarà con ogni probabilità una squadra da ricostruire in quasi tutte le sue componenti. Serviranno giovani, come da tradizione, ma serviranno anche figure in grado di accompagnarne la crescita. E la stagione appena conclusa ha evidenziato come, all’interno dello spogliatoio, siano mancate alcune personalità forti. Tolto Fulignati, spesso si è avuta la sensazione di un gruppo con pochi punti di riferimento sotto il profilo caratteriale.

Romagnoli, da questo punto di vista, rappresenta una figura diversa. Una presenza riconosciuta e rispettata. Uno di quei giocatori che magari non finiscono sempre sotto i riflettori ma che all’interno di uno spogliatoio riescono ad incidere più di quanto non dicano i novanta minuti della domenica. Certo, l’età non può essere ignorata. Stiamo parlando di un classe 1990, ma in una rosa che dovrà trovare il giusto equilibrio tra freschezza ed esperienza, la sua presenza potrebbe avere un senso ben preciso. Anche perché, da quanto ci risulta, le richieste del giocatore sarebbero assolutamente alla portata e non rappresenterebbero un ostacolo particolare. C’è poi un altro elemento che merita una riflessione. Romagnoli è uno di quei giocatori che negli anni hanno costruito un rapporto autentico con l’Empoli. Un legame che va oltre il semplice contratto. Per questo non sarebbe nemmeno sorprendente immaginare, un domani, un percorso all’interno del club in altre vesti, una volta appese definitivamente le scarpe al chiodo. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il contratto è in scadenza e l’eventuale prosecuzione del rapporto dovrà necessariamente passare da una nuova intesa. Nulla di automatico, dunque. Ma tra le tante decisioni che attendono l’Empoli nelle prossime settimane, quella relativa a Simone Romagnoli potrebbe rivelarsi meno scontata di quanto qualcuno oggi possa pensare.