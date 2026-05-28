Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione , da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente, per una serie di violazioni di natura amministrativa.
Questo il comunicato FIGC: “2 punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa”.
Quindi la Juve Stabia inizierà la prossima stagione di B con un -2 mentre gli altri club sono in Serie C e D.
Bisogna vedere se avranno le garanzie bancarie per iscriversi la vedo dura