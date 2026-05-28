Il tifo organizzato empolese taglia il traguardo dei cinquant’anni. Per celebrare questo legame indissolubile con l’Empoli Football Club. Per questo vengono organizzate una due giorni di celebrazioni venerdì 19 e sabato 20 giugno. La cornice dell’evento sarà il circolo “La Vela – Margherita Hack” di Empoli, pronto a ospitare una manifestazione che unisce amarcord, beneficenza e divertimento. L’iniziativa, intitolata “50 anni di Fede Azzurra”, vuole essere un viaggio nel tempo. Si ripercorreranno le grandi imprese della squadra: dai primi storici campionati nella massima serie fino alla storica avventura europea in Coppa UEFA, celebrando i calciatori che hanno lasciato il segno nel cuore della città.

Il programma di Venerdì 19 Giugno

Ore 18:00 : Apertura dei cancelli con stand di cibo, ristorante e area birreria.

: Apertura dei cancelli con stand di cibo, ristorante e area birreria. In mostra : Allestimento di una galleria fotografica e cimeli storici sul tifo azzurro.

: Allestimento di una galleria fotografica e cimeli storici sul tifo azzurro. Per i più piccoli : Spazio giochi dedicato e una lotteria a premi.

: Spazio giochi dedicato e una lotteria a premi. Ore 20:00 : Cena con le vecchie glorie dell’Empoli FC. I campioni del passato dialogheranno con la stampa locale per condividere ricordi e aneddoti esclusivi.

: Cena con le vecchie glorie dell’Empoli FC. I campioni del passato dialogheranno con la stampa locale per condividere ricordi e aneddoti esclusivi. Ore 22:30: Intrattenimento musicale e DJ set firmato da Luca T. e Follothevibes DJ.

Il programma di Sabato 20 Giugno

Ore 17:00 : Ripresa delle attività con stand gastronomici e mostre statiche ancora accessibili.

: Ripresa delle attività con stand gastronomici e mostre statiche ancora accessibili. Ore 18:30 : Presentazione di un volume di racconti inediti, scritto da chi ha vissuto in prima persona le trasferte e le storie che hanno reso celebre la piazza empolese in Italia.

: Presentazione di un volume di racconti inediti, scritto da chi ha vissuto in prima persona le trasferte e le storie che hanno reso celebre la piazza empolese in Italia. Ore 22:30: Chiusura in musica con i DJ Gabry Fasano e Andrea Gelli, accompagnati dalla voce di Roberto Francesconi.

Info utili, costi e beneficenza

L’accesso all’area della festa è completamente gratuito. La manifestazione ha una forte impronta solidale: tutti i profitti della due giorni saranno infatti donati in beneficenza per sostenere le realtà del territorio.

Per chi desidera partecipare alla cena del venerdì sera, il costo è di 25 euro per i grandi e 15 euro per i bambini. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 16 giugno telefonando al numero 353 4959639.

Questo anniversario va oltre il semplice traguardo calcistico, trasformandosi in un momento di orgoglio identitario per tutta la comunità di Empoli.