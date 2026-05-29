Sarà difficile rivedere Gabriele Guarino con la maglia dell’Empoli anche nella prossima stagione. Il 22enne difensore pugliese cresciuto nel vivaio azzurro ha molti estimatori in Italia – Bologna e Torino in primis – ed è facile credere che possa essere sacrificato di fronte a un’offerta di un certo rilievo. Nelle ultime ore, però, si sta profilando anche un interesse estero: in particolare dalla Turchia, con il Besiktas pronto ad affondare il colpo.
Secondo il portale A Spor, Guarino viene considerato un elemento da valorizzare, il cui “stile di gioco rapido e reattivo è adatto alla durezza fisica della Süper Lig”. L’acquisto del difensore azzurro sarebbe caldeggiato da Önder Özen, direttore sportivo del Besiktas, il quale ritiene che Guarino – si legge – “possa risolvere radicalmente i problemi della squadra nero-bianca”.
Naturalmente l’Empoli rimane in attesa di proposte concrete. Guarino non è ufficialmente sul mercato ma è chiaro che un’eventuale offerta di un certo calibro verrebbe analizzata con grande attenzione.
Vendere e vendere bene sarebbe grasso che cola
se pagano bene….
ne inguattano di più
Nonostante abbia margine di crescita e sia migliore di quanto tanti lo abbiano “infamato” sportivamente qui sul forum leggere che sarebbe il giocatore che possa risolvere radicalmente i problemi della squadra nero-bianca mi sembra abbastanza ottimistico.
Comunque i discorsi su Torino e Bologna sono molto ipotetici perchè ancora non sanno che allenatori avranno, certo Guarino lo vedrei bene al Torino come alter ego di Ismajili.
Farà l’Europa League, il Besiktas: mah!
ma anche se pagano poco…è giusto che vada a fare la carriera altrove qua è dura solo ripartire
Io ero disponibile ad accompagnarlo a mie spese a bologna, faccio un sacrificio e comunico alla società che sono disposto a portarlo sempre a mie spese in Turchia….piu lontano va e più difficile rivederlo ad Empoli….
andale andale
Vendere subito che siano 1/2/3/4 o più vendere subito. Guarino? In Turchia? Ahahah ma come non era inserito nella top 23 under di B, convocato (ad allenamenti non alle gare) nell’Italia dal suo amico baldini? Vendere subito senza se e senza ma
Io sarei contento se rimane! Secondo me ne ha bisogno
stile di gioco rapido e reattivo????? mi pare un po esagerato come ragionamento
vendere vendere ma no Guarino ma la società
Magari fosse vero, ce lo porto io a Istanbul
C’è più ciuchi e incompetenti su questo sito che n maratona!
Abbozzatela!
È vero, quelli che elogiano Guarino. Via senza rimpianti.
Un altro anno a Empoli non potrà fargli che bene.
Andrò controcorrente ma secondo me non è male come giocatore purtroppo valutare in questa stagione i giocatori ovviamente sarebbero tutti da mandare via
Ad Empoli si e’ perso ogni logica .
Considerare Guarino scarso , un giovane di 20 anni con ampi margini di crescita e’ pazzesco.
Capisco che sono i soliti a scrivere magari con 10 nickname diversi ma qui si sta esagerando.
Veramente siamo abituati troppo bene che siamo diventati come i tifosi delle grandi squadre .
Molti non vanno contro Guarino ma contro l’Empoli .
Guarino e’ forte e si fara’ e lo sapete pure Voi leoni da tastiera antiEmpoli
Nessun nickname multiplo, basta vedere le partite ed essere obiettivi
Un fenomeno Guarino si… ahahahah credici
Condivido con quanto dice Eupremio, basta aver seguito l’empoli per capire che Guarino non è una cima e se arrivano i turchi e ti mettono sul piatto 6/7 milioni c’è da fare un pacchetto e un bel fiocco.
Non è che tutti quelli che escono dal settore giovanile dell’Empoli ed esordiscono sono boni.
che c’entra; per 7 milioni sùbito in Turchia. Ma altrimenti il ragazzo ha ampi margini di crescita…..
Guarino non è certo un fenomeno ma un giocatore normalissimo, se i Turchi sganciano qualche milione benissimo.