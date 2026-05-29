Sarà difficile rivedere Gabriele Guarino con la maglia dell’Empoli anche nella prossima stagione. Il 22enne difensore pugliese cresciuto nel vivaio azzurro ha molti estimatori in Italia – Bologna e Torino in primis – ed è facile credere che possa essere sacrificato di fronte a un’offerta di un certo rilievo. Nelle ultime ore, però, si sta profilando anche un interesse estero: in particolare dalla Turchia, con il Besiktas pronto ad affondare il colpo.

Secondo il portale A Spor, Guarino viene considerato un elemento da valorizzare, il cui “stile di gioco rapido e reattivo è adatto alla durezza fisica della Süper Lig”. L’acquisto del difensore azzurro sarebbe caldeggiato da Önder Özen, direttore sportivo del Besiktas, il quale ritiene che Guarino – si legge – “possa risolvere radicalmente i problemi della squadra nero-bianca”.

Naturalmente l’Empoli rimane in attesa di proposte concrete. Guarino non è ufficialmente sul mercato ma è chiaro che un’eventuale offerta di un certo calibro verrebbe analizzata con grande attenzione.