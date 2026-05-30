Con i suoi cinque gol realizzati nella primissima parte di stagione Bohdan Popov si è guadagnato le attenzioni di numerose squadre, che lo reputano un calciatore di prospettiva su cui poter fare una scommessa futura. Oltre all’Atalanta, di cui vi abbiamo già parlato, ci sarebbe un’altra formazione di Serie A pronta a fare un investimento su di lui: si tratta del Cagliari, che molto probabilmente rinuncerà a Sebastiano Esposito, monitorato dal Como di Fabregas. La valutazione di Popov è attualmente di 3 milioni di euro e la dirigenza dell’Empoli sa bene che la sua cessione porterebbe in cassa denaro fresco ma anche un’importante plusvalenza, visto che l’attaccante ucraino è arrivato praticamente a costo zero. Inoltre, con più squadre interessate, il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente.

Il contratto di Popov scade nel 2028, per cui l’Empoli può prendere tempo in attesa di offerte ufficiali. Un’idea potrebbe essere quella di continuare a valorizzarlo in azzurro, ma è chiaro che se fosse scelta questa via, Popov avrebbe bisogno di essere maggiormente al centro del progetto rispetto al recente passato. Popov a Empoli sta bene, ormai è diventata per lui come una seconda casa, ma un’eventuale chiamata dalla Serie A non lo lascerebbe, a ragione, indifferente. Staremo a vedere, per ora siamo solo sul piano delle chiacchiere, ma la cosa certa è che Popov ha molti estimatori nel massimo campionato.