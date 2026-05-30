Con i suoi cinque gol realizzati nella primissima parte di stagione Bohdan Popov si è guadagnato le attenzioni di numerose squadre, che lo reputano un calciatore di prospettiva su cui poter fare una scommessa futura. Oltre all’Atalanta, di cui vi abbiamo già parlato, ci sarebbe un’altra formazione di Serie A pronta a fare un investimento su di lui: si tratta del Cagliari, che molto probabilmente rinuncerà a Sebastiano Esposito, monitorato dal Como di Fabregas. La valutazione di Popov è attualmente di 3 milioni di euro e la dirigenza dell’Empoli sa bene che la sua cessione porterebbe in cassa denaro fresco ma anche un’importante plusvalenza, visto che l’attaccante ucraino è arrivato praticamente a costo zero. Inoltre, con più squadre interessate, il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente.
Il contratto di Popov scade nel 2028, per cui l’Empoli può prendere tempo in attesa di offerte ufficiali. Un’idea potrebbe essere quella di continuare a valorizzarlo in azzurro, ma è chiaro che se fosse scelta questa via, Popov avrebbe bisogno di essere maggiormente al centro del progetto rispetto al recente passato. Popov a Empoli sta bene, ormai è diventata per lui come una seconda casa, ma un’eventuale chiamata dalla Serie A non lo lascerebbe, a ragione, indifferente. Staremo a vedere, per ora siamo solo sul piano delle chiacchiere, ma la cosa certa è che Popov ha molti estimatori nel massimo campionato.
Questa purtroppo è vera: sentita stamattina all’Oasi. Pavoletti smette e i sardi cercano una torre giovane.
ma il 🎪 mediatico dell oasi o non si era spostato in versilia x le vacanze del beneamato??
Ok va valorizzato , ma non puoi farlo in tutti i ruoli dal portiere ai difensori , ai centrocampisti , e attaccanti … vedo che vi piace il sistema Frosinone ma mica aveva tutti ventenni , era in maggior parte fatta da 23/26 con qualche trentenne , tutti sani
mica da gente come Pellegri, Ebuehi, Hass, Romagnoli nessuno sano se poi ci metti che ce n’era qualcuno rotto tra i giovani …
Maremma Impestata!
Popov Shpendi e facciamo un bel campionato. Si possono cedere tutti meno Popov e Shpendi.
saranno i primi a essere ceduti insieme a Elia..altrimenti non ti iscrivi e non dai nemmeno la rosa..essere già alla canna del gas prima di cominciare ma fate festaaaaaaaa
3 che non fanno vincere i campionati specie Elia il meno adatto con lui sei fuori strada ….
l’altri ci puoi puntare ma su 1…
Pagare moneta, vedere cammello 🐫
Per Popov il Cagliari deve darci almeno 5000000 liquidi, sennò neppure ci sediamo al tavolo.