Il momento è davvero di difficile comprensione, trovatosi a dover cambiare il ds e con la posizione del tecnico non certa al 101%. In mezzo a questo una squadra per lo più da rifondare, visti i tanti prestiti che saluteranno Empoli. Tra questi, ad oggi, la sensazione di una riscatto più verosimile c’è soltanto per Marin. Proviamo a disegnare quello che sarebbe l’Empoli attuale, formato dai soli giocatori che ad oggi possono dirsi ancora tesserati certi (le scadenze sono a fine mese) con noi.

Ovviamente, visto che il rinnovo è scattato, mettiamo Davide Nicola seduto sulla panchina, e disegniamo la squadra con quel 3-5-2 che ha chiuso il campionato. In porta pochi dubbi, andrebbe Perisan, con Seghetti a fare da secondo. La difesa sarebbe completa, con Ebuehi, Walukievicz e Luperto. Ci sarebbe anche un Ismajli pronto. In mezzo, partendo come sempre da destra, si andrebbe a collocare Gyasi. Al fianco dell’ex Spezia si potrebbe adattare Fazzini con Grassi in cabina di regia. A sinistra c’è un primo vuoto importante, visto che sia Pezzella che Cacace potrebbe andare a fare, per caratteristiche, soltanto il quinto. Visto il ritorno di Henderson, seppur non nel suo ruolo, si potrebbe pensare a lui. Davanti le scelte sono super obbligate, Caputo e Shpendi.

Ovviamente non sarà questo l’Empoli titolare del prossimo anno. Sarà un mercato davvero interessante, ricco di diversi colpi. Ci immaginiamo un paio di cessioni importanti, e dovranno arrivare tanti uomini (le formule saranno pressappoco quelle che ormai conosciamo) per dar man forte. Anche il modulo sarà tutto da rivedere, Nicola o non Nicola.