Si sprecano i complimenti verso Davide Nicola per il suo personale, incredibile, avvio di stagione. Il tecnico ex Crotone, che ha il compito di salvare gli azzurri, sta facendo numeri davvero incredibili. Nelle sue prime cinque gare, ha totalizzato nove punti, ma soprattutto, non ha mai perso. Questo, nella storia azzurra in serie A, non era mai successo. Infatti nessun allenatore, che abbia guidato l’Empoli nel massimo campionato di serie A, era mai riuscito a restare imbattuto nelle sue prime cinque partite.

Il primo allenatore a guidare l’Empoli in A, nella storia, è stato Gaetano Salvemini. Partito straordinariamente bene, con due vittorie nelle prime due (altra epoca ed altra distanza tra noi e gli altri), si ferma alla terza perdendo in casa con la Juventus. Siamo nella stagione sportiva 1986/87. Il secondo allenatore, nella storia, a guidare l’Empoli in serie A, è tal Luciano Spalletti. La sua sarà una storia pazzesca nel campionato 1997/98, ma l’avvio non è dei migliori e gli azzurri perdono già al debutto con la Roma. Nella stagione successiva si cambia, ed alla guida degli azzurri arriva Mauro Sandreani. Anche per lui sconfitta subito nella prima gara, nel derby a Firenze. In quello stesso campionato, il 1998/99, c’è un secondo allenatore che prende in mano le redini della squadra: Corrado Orrico. Anche per lui è fatale la prima gara, l’Empoli infatti perde a Bologna.

L’Empoli torna in serie A nella stagione 2002/03, alla guida Silvio Baldini. Il tecnico di Massa vince la prima a Como (per il calendario ufficiale sarebbe la seconda giornata) ma poi perde la seconda con la Juve. Nella stagione 2003/04, a sorpresa, l’Empoli parte con Daniele Baldini in panchina, e per lui la sconfitta arriva alla prima giornata con la Juve a Torino. Dopo sei gare, in quella stessa stagione, si cambia ed arriva Attilio Perotti. Anche per lui la prima gara è subito sconfitta: in casa contro il Chievo. Da questo punto di vista non fa meglio nemmeno Mario Somma, che perde al debutto con l’Udinese nella stagione 2004/05. In quello stesso campionato, alla seconda di ritorno, arriva Gigi Cagni. Anche per il tecnico bresciano è letale la Juve che lo sconfigge al debutto. Per vedere un nuovo allenatore guidare l’Empoli in serie A, si deve andare al dicembre del 2007. Malesani subentra in corsa a Cagni e perde subito alla prima contro il Parma in trasferta. In quello stesso campionato, il 2007/08, ci sarà però un Cagni bis, con una striscia positiva per le prime due partite prima di perdere a Cagliari.

Nel 2014 è Maurizio Sarri ad avere l’onore di allenare l’Empoli in serie A, ma anche lui inizia il suo cammino con una sconfitta ad Udine. La stagione sarà poi semplicemente magnifica. Non fa meglio Giampaolo che nel 2015 perde alla prima con il Chievo, lo segue anche Martusciello che nel 2016 perde alla prima contro la Samp. Nel 2018/19 arriva la prima volta di Andreazzoli con l’Empoli in A. Vince la prima, perde la seconda. Stagione che però non si chiude qui, infatti è qui che stavo il record appena battuto da Nicola. Nel novembre del 2018 la squadra la prende in mano Iachini che resta imbattuto nelle sue prime quattro gare, poi perderà la quinta a Firenze. Nel finale di stagione ci sarà però anche un “debutto” per Andreazzoli che non andrà imbattuto oltre la seconda partita.

Dopo due anni di B gli azzurri tornano nel massimo campionato ed a guidarli è nuovamente Andreazzoli: sconfitto alla prima dalla Lazio. Tocca poi a Zanetti entrare nella lista degli allenatori di serie A dell’Empoli. Il tecnico di Vicenza perde la sua prima partita a Spezia. Nuovo debutto per Andreazzoli nella stagione in corso, la sua prima contro l’Inter è però persa.