I PIU

– La concentrazione dimostrata nelle ultime gare

– L’assenza di Berardi I MENO

– Le potenzialità dell’attacco del Sassuolo

– La probabile assenza di Grassi

Le partite con mister Nicola hanno portato in dote nove punti ma soprattutto un atteggiamento stravolto in positivo. Questo Empoli non si lascia abbattere anche quando va sotto di un gol, come contro Juventus e Fiorentina, o quando la situazione diventa complessa nei minuti finali, come contro la Salernitana. I nervi saldi sono una delle maggiori qualità degli azzurri. In più, sicuramente l’assenza di Berardi è un fattore positivo per l’Empoli, visto che l’attaccante calabrese è uno di quelli che “sposta gli equilibri”

Tra i Meno possiamo metterci la quasi sicura assenza di Grassi, che si stava rivelando fondamentale nello schema tattico di Nicola. Non sarà facile sostituirlo perché ultimamente riusciva ad abbinare quantità e qualità. Inoltre il Sassuolo, al netto delle difficoltà di classifica, rimane una squadra con un forte potenziale offensivo. Pinamonti, Thorsvedt, Laurentié sono pericolosi e da tenere a bada per tutta la partita.