L’ultimo precedente azzurro in casa neroverde, risale al passato campionato di serie A. In quella meravigliosa cavalcata, la tappa di Reggio Emilia segnò il punto più basso della stagione. Gli azzurri furono sconfitti in rimonta per 2-1. Da li, ricorderete, la squadra andò in ritiro e poi inizio la trionfale parte finale di stagione. Vediamo le immagini di quella gara: