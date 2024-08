L’arrivo di Pietro Pellegri all’Empoli rappresenta una mossa interessante per la squadra azzurra guidata da Roberto D’Aversa. Il giovane attaccante, classe 2001, si trova ora di fronte alla sfida di integrarsi nel sistema di gioco 3-4-2-1 prediletto dal tecnico. Proviamo ad analizzare, come fatto per altri, come Pellegri potrebbe adattarsi a questo modulo e quale impatto potrebbe avere sulla squadra. Nel 3-4-2-1 di D’Aversa, Pellegri si candida naturalmente per il ruolo di punta centrale, in “concorrenza” con Colombo. Questa posizione richiede una serie di caratteristiche che il giovane attaccante sembra possedere

La sua struttura fisica (1,88 m) gli permette di giocare bene spalle alla porta, proteggendo palla e favorendo la salita della squadra. D’Aversa chiede di attaccare la profondità, la sua velocità e il suo senso del gol saranno fondamentali proprio per attaccare gli spazi alle spalle della difesa avversaria. Nel sistema di D’Aversa, l’attaccante centrale è il primo difensore, Pellegri dovrà quindi migliorare la sua fase di pressing e di recupero palla. Con i suoi movimenti, Pellegri dovrà attrarre i difensori centrali, aprendo spazi per gli inserimenti dei trequartisti; il suo gioco di sponda sarà cruciale per innescare le mezzepunte in zona centrale. Pellegri dovrà lavorare sulla rapidità di esecuzione per partecipare a triangolazioni e uno-due con i compagni. Sarà importante anche la fase di non possesso, dovrà posizionarsi in modo da ostacolare le costruzioni dal basso degli avversari. In alcune situazioni, potrebbe essere chiamato ad abbassarsi per aiutare il centrocampo nel recupero del possesso.

Per adattarsi pienamente al sistema di D’Aversa, Pellegri dovrà lavorare su alcuni aspetti: affinare la sua intelligenza tattica per leggere al meglio le situazioni di gioco, continuità di rendimento e tenuta fisica. L’inserimento di Pietro Pellegri nel 3-4-2-1 di Roberto D’Aversa rappresenta una sfida stimolante sia per il giocatore che per l’allenatore. Le caratteristiche fisiche e tecniche dell’attaccante sembrano adatte al ruolo, ma sarà necessario un periodo di adattamento per sfruttare appieno il suo potenziale. Se Pellegri riuscirà a integrarsi efficacemente in questo sistema, potrebbe non solo ritrovare la sua migliore forma, ma anche diventare un elemento chiave per le ambizioni dell’Empoli in questa stagione. Il suo successo dipenderà dalla capacità di D’Aversa di valorizzarne i punti di forza e di aiutarlo a migliorare negli aspetti ancora perfettibili del suo gioco.